Al via il Telefisco 2018, le novità fiscali. Giovedì 1° febbraio, alla ventisettesima edizione del convegno annuale organizzato dall’Esperto Risponde de Il Sole 24 Ore, nel corso di Telefisco 2018 saranno illustrate tutte le novità tributarie del 2018, che sono state introdotte dalla Legge di bilancio e dal decreto fiscale.

Telefisco: le novità tributarie 2018.

Particolare attenzione, sarà posta sulle novità del calendario fiscale e sugli adempimenti connessi, con le nuove regole in materia di compensazioni. Poi per quanto concerne l’Iva, si valuteranno gli effetti dell’ampliamento dello split payment e della riduzione dei termini per la detrazione dell’Imposta. Infine, sarà illustrata la prima fase dell’obbligo della fatturazione elettronica, che vedrà la sua estensione generalizzata dal 1° gennaio 2019.

Gli approfondimenti sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio.

Durante l’edizione di Telefisco 2018, sarà disponibile per tutti gli iscritti un testo di circa 300 pagine che analizza e commenta, comma per comma, tutta la legge di Bilancio. Secondo il calendario ci sono in programma ben 14 relazioni degli esperti del Sole 24 ore, che esamineranno le novità fiscali per il 2018. A ciò verranno aggiunte quattro focus tematici su importanti aspetti di attualità normativa: web tax, riforma del terzo settore, antiriciclaggio ed equo compenso. Anche quest’anno, come accaduto nelle precedenti edizioni, sono previsti diversi interventi, quello del ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, che parteciperà con un videomessaggio. Interverranno anche il direttore dell’agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini e il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani.

Alcuni chiarimenti dalla Agenzia delle Entrate.

Verranno illustrate alcuni temi che sono stati anticipati dall’Agenzia delle Entrate, come: la proroga del super ammortamento e dell’iper ammortamento, il bonus per i beni immateriali e quello per l’interconnessione informatica, la cessione anticipata del bene.

