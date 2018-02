Anticipazione nuova puntata trono over di Uomini e Donne. Oggi, giovedi 1 febbraio 2018 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne su Canale 5 alle 14:45. Scopriamo cosa accadrà durante la puntata del trono over che verrà trasmessa oggi.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: puntata 1 febbraio 2018.

Al centro dello studio si siedono Emy e Pacifico. Emy dichiara di essere uscita con Pacifico ma la redazione sapeva diversamente, che lei fosse uscita con un altro uomo. Emy fa sapere che Francesco non è stato sincero con lei e quindi vuole continuare la conoscenza con Pacifico. L’uomo dichiara di averla invitata ad andare a casa sua a Torino ma lei ha rifiutato. La dama nega e ammette di essere disposta ad uscire con lui.

Pacifico, intanto, rivela di aver sentito Alterina e che ha ospitato per due giorni. Pacifico, quindi, chiude con Emy. Alterina, però, ha fatto sapere alla redazione che non è scattato nulla con Pacifico. Maria De Filippi chiede ad Emy se desidera continuare con Pacifico ma la dama dice di non volerlo più. Poi Alterina e Pacifico ballano. Poi al centro si accomodano Marco A. e Grazia. I due si sono visti, lei ne parla con entusiasmo ma lui invece vuole conoscere Rita perché con Grazia non è scattato il colpo di fulmine. Tina ringrazia per i complimenti di Raffaele. Poi si passa a Giorgio, per lui in studio ci sono Norma e Tiziana. Il cavaliere le saluta entrambe e vorrebbe ballare con Paola. Gemma si propone ma Giorgio, la invita a tornare al proprio posto.

