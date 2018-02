Guida tv completa di venerdì 2 febbraio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo venerdì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 andrà in onda il varietà Superbraian – Le supermenti. Va in onda stasera su Rai 1 la terza puntata del talent in cui si sfidano persone con capacità mentali straordinarie che si sottoporranno al giudizio del pubblico in studio e della giuria, composta da tre personaggi famosi, che cambierà in ogni puntata. Su Rai 2 andrà in onda il programma Kronos – Il tempo della scelta.

Su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda il film di Giuseppe Tornatore La corrispondenza. Ed Phoerum è un professore di astrofisica, e Amy Ryan è una sua allieva all’ università che, nel tempo libero fa la controfigura per la televisione e il cinema. La sua specialità sono le scene action, le acrobazie cariche di suspense. Tra i due nascr una relazione speciale. Poi, un giorno, Ed scompare, ed Amy inizia ad indagare.

Guida tv di questa sera venerdì 2 febbraio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, venerdì 2 febbraio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro torna la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, Quarto grado. Su Canale 5 vedremo una nuova puntata della nuova serie tv Immaturi – La serie. Stasera vedremo una puntata ricca di riavvicinamenti e di verità rivelate. Daniele che tenta di riavvicinare Francesca, che non vuole più saperne di lui dopo averlo aspettato invano durante un appuntamento. Piero riesce a portare Claudia in sala professori fingendo di trarla in salvo dalle orde di studenti scalpitanti per l’occupazione, e qui la bacia. Luisa, invece, scopre che Lorenzo non ha la patente.

Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Big game – Caccia al presidente. Il presidente degli Stati Uniti d’America subisce una minaccia terroristica durante una traversata transoceanica e si ritrova a dover abbandonare l”Air Force One con una capsula di salvataggio. Il Presidente atterra nel bel mezzo della foresta finlandese. Qui trova un’inattesa quanto valorosa guardia del corpo in Oskari, un ragazzino finlandese tredicenne. Stasera La7 trasmetterà invece il programma Propaganda Live.

