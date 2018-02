Le condizioni dei naufraghi all’Isola dei Famosi 2018 diventano sempre più critiche. Dall’inizio di quest’avventura sull’isola Peor non ha mai smesso di piovere, ed i naufraghi iniziano a mostrare segni di cedimento fisico e morale. Come se non bastasse, tra i naufraghi sono sorte anche incomprensioni e, complici i nervi a fior di pelle per le precarie condizioni di sopravvivenza, sono nati dei primi litigi. Scopriamo quanto accade in queste ore sull’Isola con il nostro daytime.

Filippo Nardi prova a fare qualcosa per migliorare le condizioni di vita dei naufraghi sull’Isola, ma da solo non può fare miracoli: serve la collaborazione di tutti, e si lamenta del fatto che Cecilia non faccia nulla per aiutare. Anche Simone Barbato ha le prime difficoltà: il cattivo tempo distrugge il suo riparo solitario nei boschi, ma il mimo riesce a ricostruire la sua capanna.

Il daytime dell'Isola dei Famosi 2018 di oggi 2 febbraio 2018:

Sull'Isola Mejor c'è una maggiore armonia tra i naufraghi, complice anche una condizione di vita leggermente più agiata rispetto ai compagni che si trovano sull'isola Peor. Franco Terlizzi è malinconico. Durante questi giorni sull'Isola ha avuto modo di pensare al suo rapporto con il padre, e pensa a come sarebbe bello incontrarlo di nuovo per chiarire le incomprensioni che ci sono state tra di loro. A stare vicino a Franco e ad ascoltarlo è Craig Warwick.

