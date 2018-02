Sanremo 2018, Michelle Hunziker si racconta a pochi giorni dall’inizio del Festival. Già impegnata sul palco di Sanremo 2018 per le prove, Michelle Hunziker si è allontanata dal marito e dalle sue figlie per qualche giorno, ed in un’intervista al settimanale ‘Grazia‘ ha raccontato il grande amore che la lega a Tomaso: “Sembra più maturo della sua età, forse perché la sua famiglia ha vissuto grandi tragedie. Il dolore e il senso di responsabilità ci hanno unito: lui ha saputo leggere dentro di me e io lo stesso”.

Le foto con Tomaso pubblicate su Instagram in occasione del compleanno della Hunziker di pochi giorni fa.

Michelle racconta i momenti difficili e l’amore immenso per le figlie.

Ma anche lei ha attraversato momenti molto difficili come quello in cui è rimasta prigioniera di una setta e dal quale è riuscita a venire fuori completamente. Ha raccontato: “Dopo essere uscita dalla setta ho sofferto di attacchi di panico per quattro anni… è da tanto che non ho attacchi. Sole e Celeste mi hanno salvato. L’ansia non può esserci quando devi occuparti dei bambini“. Questa esperienza le è servita a rinsaldare la sua fede e le ha dato maggiore consapevolezza anche come madre. E’ per questo che ora fa di tutto per stare sempre vicina alle piccole Sole, 4 anni, e Celeste, 2, che vuole veder crescere forti.

E di Aurora, la figlia avuta dal suo ex, Eros Ramazzotti, pensa che abbia dovuto superare grandi ostacoli e ha detto: “La sua identità era sempre offuscata dalla visibilità dei suoi genitori. E poco importa se aveva privilegi unici, come poter mangiare una pizza con Justin Timberlake. E’ cresciuta circondata dai paparazzi”.

Michelle Hunziker svela alcuni dettagli sugli abiti che indosserà al Festival di Sanremo 2018.

A proposito del Festival ha dichiarato che per l’occasione indosserà solo abiti ‘made in Italy’. Armani, Moschino, Alberta Ferretti e Trussardi firmeranno le ‘mise’ che indosserà nel corso delle serate sul palco. E dal palco non mancherà di rinnovare il suo impegno a favore delle donne perché vuole “dimostrare che le donne fanno squadra”. Si aspetta che Sanremo 2018 sia un evento speciale anche perché spera che le porti un altro figlio.

Le foto di famiglia e la dedica speciale di Michelle Hunziker su Instagram.

