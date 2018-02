Uomini e Donne, tutte le ultime news. Continua il litigio nello studio di Uomini e Donne tra Tina e Gemma, rissa sfiorata tra le due donne. Come ben sappiamo, tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, non vi è molta simpatia. Durante l’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5 alle 14.45, tra le due donne si è scatenata una lite.

Uomini e Donne: lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.

A scatenare la lite tra l’opinionista, Tina Cipollari, e la dama torinese, Gemma Galgani, è stato Giorgio Manetti. Il cavaliere, è stato l’ex di Gemma, la donna sta cercando di riconquistare in tutti modi possibili, ma con scarsi risultati. Durante l’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne, andata in onda, nello studio Tina Cipollari ha ribadito che il cavaliere Giorgio Manetti non è affatto interessato alla dama Gemma Galgani. Infatti, l’opinionista ha dichiarato: «Non è colpa di nessuno, non ti vuole più. Mettici una lapide su questa storia, non una pietra». La Galgani, non ci sta proprio, ed ha replicato: «La mia non è una testa vuota. Non è vero che Giorgio non mi vuole più…».

L’insistenza di Gemma fa infuriare Tina che, tra parolacce e insulti, si è scagliata contro Gemma nel gesto di strozzarla ed ha aggiunto: «Guarda che io ti strozzo. Gallinaccia vecchia». Gemma Galgani senza scomporsi ha risposto: «Brava, brava come una gallina. La gallina vecchia fa buon brodo». Maria De Filippi, cerca di calmare la situazione e ha passato la parola a Giorgio che, si allontana con un giro di parole.

