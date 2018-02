Le ultime anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, in onda domani, sabato 3 febbraio 2018 su Canale 5. Silvia Toffanin aprirà le porte del salotto televisivo di Verissimo con una nuova puntata che andrà in onda domani, sabato 3 febbraio 2018. Continua la sfilata della coppie che hanno fatto un po’ la storia del Grande Fratello Vip 2017. Dopo Ivana Mrazova e Luca Onestini, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è la volta del vincitore del reality, Daniele Bossari con la compagna Filippa Lagerback. La coppia racconterà come è iniziata la loro storia d’amore e gli anni della crisi. Momenti difficili accompagnati dalla depressione nella quale era piombato Bossari.

Filippa Lagerbak ha dichiarato a Verissimo:”Sono arrivata a dire a Daniele che ero disposta a lasciarlo andare per fargli ritrovare la sua felicità, perché quella era più importante di noi. Per me era più importante che lui ritrovasse la sua luce negli occhi”. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 2017 è iniziata la rinascita: Bossari è opinionista dell’Isola dei famosi 2018 assieme a Mara Venier e con Filippa sta organizzando il matrimonio a cui pensavano da tempo.

A Verissimo domani 3 febbraio 2018 ci sarà Aida Yespica.

Oltre a Daniele Bossari, che svelerà anche qualche dettaglio inedito dell’Isola dei Famosi 2018, a Verissimo ci sarà Aida Yespica con la quale il vincitore del Grande fratello Vip 2017 ha trascorso una settimana molto intensa nella Spa della Casa. Inoltre, altri ospiti del talk show: un’icona della musica italiana Marcella Bella, l’attrice Francesca Inaudi l’attore Michele Morrone, nel cast del quarto film tv ‘Una donna contro tutti – Renata Fonte’, del ciclo Liberi Sognatori.

