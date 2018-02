Oggi, sabato 3 febbraio 2018, nuova puntata di Amici 2018 Ed. 17. I ragazzi di “Amici”, si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria della gara e continuare la loro partecipazione per il serale. A giudicare le esibizioni ci saranno per le prove di canto, Rudy Zerby, Giusy Ferreri, Paola Turci e Carlo di Francesco e invece per quelle di ballo Veronica Peparini, Bill Goodson, Alessandra Celentano e Garrison Rochelle.

Nel corso della settimana, l’insegnante di ballo Alessandra Celentano, ha puntato nuovamente il dito contro Valentina che secondo lei, non avrebbe le qualità tecniche per fare la ballerina, si è scagliata anche contro il ballerino Filippo. Ha dichiarato la Celentano: “Sei un ballerino trasparente, non sono per niente contenta di te. Tu esegui, lo fai, ma è inutile farlo così, va fatto come si deve”. Il ragazzo si è poi sfogato con i compagni: “Mi ha detto delle cose bruttissime, che sono trasparente. Dire ‘sei trasparente’… cioè… ma che ca**o dice?“ L’insegnante, ha risposto: “tu hai un potenziale, tu potresti fare molto meglio, non ti ho detto delle ca**ate… ti dico semplicemente che non lavori nel modo giusto, come potresti… non usi la testa… sei moscio!“.

Invece per l’insegnante Veronica Peparini, Vittorio dopo aver rischiato di lasciare la scuola, deve alzare il suo livello per poter cercare di conquistare una maglia per il serale.

Amici 2018 Ed. 17: Luca e Yaser, a rischio eliminazione?

L’insegnante di canto, Rudy Zerbi, oltre al fatto di non considerare all’altezza di Amici 17, Luca Vismara dove ha vinto di recente una sfida esterna con stupore dell’insegnante, si è scagliato contro Yaser, per aver scritto un post su Instagram. Il ragazzo ha scritto sul social: “Mi hanno tappato la bocca e privato del pubblico per quasi due mesi, le critiche ormai sono chiacchiere fuori luogo finché non mi viene dato modo di farmi valere”. Zerbi ha replicato al ragazzo. “Non amo in generale chi parla dicendo cose a sproposito anche se lo fa davanti a tutti, ancora più mi dà fastidio se lo si fa da ‘leoni da tastiera’, al di fuori della scuola“. Poi aggiunto l’insegnante: “Anche i professori non ti hanno fatto esibire per il rendimento calante. Io una domandina me la farei… sei completamente fuori fase. Mi chiederei ‘ma io qua cosa ci sto a fare?”. Luca e Yaser sono a rischio eliminazione?

