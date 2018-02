C’è posta per te, ospiti e anticipazioni della quarta puntata. Sabato 3 Febbraio su Canale 5 in prima serata andrà in onda, la quarta puntata del programma C’è posta per te, condotto da Maria De Filippi. Anche in questa puntata saranno raccontate nuove storie e nuove emozioni. Tra i momenti più seguiti del programma, ci sono le sorprese fatte dai personaggi famosi alle persone che partecipano allo people show, di cui sono gli idoli.



C’è posta per te, anticipazioni puntata di stasera sabato 3 febbraio 2018.

Tra gli ospiti della quarta puntata della ventunesima edizione del programma C’è posta per te ci sarà Carlo Conti, noto conduttore televisivo. Carlo Conti e Maria De Filippi hanno presentato insieme lo scorso anno l’ultimo Festival di Sanremo. Inoltre la De Filippi è stata ospite nel programma Tale e Quale Show in qualità di giudice speciale, lo scorso novembre. Il conduttore, Carlo Conti, per ricambiare Maria, parteciperà al people show molto seguito dagli italiani.

Oltre a Carlo Conti, nello studio di C’è posta per te saranno ospiti anche i due cantant rapi: J-Ax e Fedez. I due rapper in questi anni insieme, hanno riscosso molto successo dal punto di vista discografico, nei loro concerti hanno sempre fatto sold-out ed inoltre hanno conquistato diversi premi sia per i singoli che per gli l’album. Da pochi mesi, entrambi hanno annunciato il ritorno alle carriere da solisti pur restando grandi amici e continuando a collaborare. Fedez, tra poco più di un mese diventerà padre, e con la sua compagna Chiara Ferragni, partiranno per Los Angeles, li che nascerà il loro bambino. L’annuncio è stato dato dalla coppia sui rispettivi canali social.

