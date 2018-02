Isola dei Famosi 2018 gossip e news – Come era già successo qualche giorno fa (quando era scoppiato in lacrime rimpiangendo la ex fidanzata Cecilia Rodriguez) a consolare Francesco Monte – che si è di nuovo abbandonato al pianto, dopo la rivelazione choc di Eva Henger in diretta durante la seconda puntata dell‘Isola dei Famosi – ci pensa Paola Di Benedetto. “Devi lasciarti andare, non fare per forza quello forte. Se ti viene da sfogarti, sfogati. Intanto stai tranquillo, cerca di essere sereno”, gli ha sussurrato all’orecchio la conturbante Paola…

Francesco: “Mi vieni a fare compagnia?” Paola: “Sì, se c’è da mangiare…”

Giorni difficili, dunque, per il naufrago che, con la voce rotta dal pianto, ha replicato: “Il mio è un meccanismo di difesa automatico. Quando mi mandate su Playa Desolada? Voglio stare un po’ da solo. Mandatemi lì, vi prego!” Così alla produzione dell’Isola. E poi, rivolto alla procace Madre Natura di ‘Ciao Darwin’: “Mi vieni a fare compagnia?” La risposta della modella riesce a strappargli un sorriso (e te credo! ndr): “Se c’è da mangiare posso pure pensarci” (oh yes!).

Baci e abbracci affettuosi tra Francesco Monte e la Di Benedetto: una conoscenza da approfondire per consolare il naufrago infelice?

Naturalmente, tra una battuta e l’altra, i due naufraghi si sono lasciati andare ad abbracci e baci affettuosi. In seguito, nel confessionale, Paola si è… sbottonata su Francesco, convinta com’è di andare avanti per capire se tra loro qualcosa sta nascendo: “Qui c’è una persona con cui chiaramente e inaspettatamente mi trovo molto bene a condividere alcuni momenti, alcune chiacchierate anche molto intime. Quella persona è Francesco. Mi aspetto di approfondire questa conoscenza, non voglio negarmi niente di quello che mi sta succedendo”. Insomma, per Francesco Monte, ripetiamo, non sono giorni facili – nell’attesa di un’eventuale squalifica con ripercussioni sul suo lavoro – ma pare proprio che non gli mancherà di che consolarsi…

