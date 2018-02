Un nuovo giorno inizia all’Isola dei Famosi 2018. Scopriamo cosa accade in queste ore con il nostro daytime. Simone continua la sua avventura di naufrago solitario sull’Isola dei Famosi, e si diverte, senza essere visto, a sottrarre oggetti personali ai naufraghi. Simone si mimetizza legandosi delle foglie sul capo e attorno alle ginocchia, riesce ad arrivare l’accampamento e ruba oggetti personali dei naufraghi ed in più una pentola ed una coperta. Qualcuno, però, si è accorto di una presenza sull’Isola dei Famosi… Vediamo cosa è accaduto. Francesco Monte e Rosa Perrotta si sono inoltrati nella giungla alla ricerca di nuove foglie di palma per rafforzare la capanna. I due non riescono a sorgere Simone, abilmente mimetizzato, ma scorgono un accampamento… Francesco e Rosa sono impauriti, e decidono di tornare indietro. Una volta giunti all’accampamento, però, non rivelano l’inquietante scoperta ai compagni.

Il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 di oggi 3 febbraio: la tristezza di Bianca.

All’Isola dei Famosi 2018 Bianca Atzei attraversa dei momenti di profonda tristezza. La bella e brava cantante è stata lasciata dal suo fidanzato Max Biaggi . Bianca pensava che Max fosse l’uomo della sua vita, ed aveva costruito tutto il suo futuro su quest’amore. Molto innamorata, Bianca lo scorso anno dedicò a Max la canzone che presentò al festival di Sanremo e, sul palco dell’Ariston, cantando la canzone e sapendo che Biaggi era in platea, si commosse fino alle lacrime. Nei mesi scorsi, però, Max Biaggi ha lasciato Bianca Atzei, apparentemente senza motivazione. Bianca ha passato dei momenti bruttissimi, e ha poi cercato svago partecipando all’Isola dei Famosi pensando di distrarsi, ma il pensiero di Max è sempre presente: “Sei qui che pensi di aver lasciato tutto in Italia e invece ti porti tutto dietro”, ha confessato Bianca a Filippo Nardi.

