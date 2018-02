Isola dei famosi 2018, le anticipazioni. Lunedì 5 febbraio in prime serata su Canale 5, andrà in onda la terza puntata del reality “Isola dei Famosi“. Sarà sicuramente una una delle puntate più attese, in quanto, finalmente, verrà fatta chiarezza sul caso scoppiato durante la scorsa puntata che ha avuto come protagonista Francesco Monte. Poi, nel corso della prossima puntata del reality show ci sarà eliminazione di un naufrago. In nomination ci sono Francesca Cipriani, Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta.

Isola dei famosi 2018: anticipazioni terza puntata di lunedi 5 febbraio 2018.

Durante la diretta di lunedi scorso, 29 gennaio 2018, abbiamo assistito alle accuse di Eva Henger ha mosso contro Francesco Monte. L’accusa della Henger era partita prima dell’eliminazione al televoto. L’ex pornostar aveva rivelato che Francesco Monte aveva fumato cannabis durante la permanenza in villa.

Dunque, in questa terza puntata del reality show verrà rivelata tutta la verità dopo lo scandalo scoppiato sull’uso di sostanze stupefacenti di questa settimana e soprattutto quale provveddimento sarà intrapreso dalla produzione nei confronti di Francesco Monte. Dunque, l’ex tronista rischia l’eliminazione dal reality show di Canale 5?

Isola dei famosi: Nadia Rinaldi e Monti a rischio eliminazione?

Secondo un’indiscrezione lanciata dal sito Dagospia, Francesco Monte e Nadia Rinaldi rischierebbero l’eliminazione dal reality. Come viene riportato sul sito di Dagospia: “Riunione a Mediaset per il ‘canna gate‘ dell’Isola Dei Famosi. Starebbero valutando se espellere Francesco Monte, Nadia Rinaldi e un membro della produzione.In bilico anche una quarta persona con un ruolo ‘pesante’ nel reality“. La causa? “Si sussurra che la ‘maria’ fosse già lì ad accogliere il cast“.

Chi sarà a rischio eliminazione oltre a Francesco Monte e Nadia Rinaldi? La quarta persona che ricopre un ruolo importante potrebbe essere l’inviato del reality Stefano De Martino? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

