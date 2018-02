Simona Ventura replica a Mara Venier. La conduttrice tv, Simona Ventura, si è trovata al centro di una presunta vicenda familiare. La Ventura, è ormai da tempo in coppia fissa con Gerò Carraro, imprenditore e figlio di Nicola Carraro, marito di Mara Venier. Tra le due donne, entrambi conduttrici, però sembrerebbe non esserci molta simpatia e tra vere e presunte liti, la Venier ha scritto un messaggio su Facebook contro un follower che lascia intendere che tra le due non scorre buon sangue.

La dichiarazione di Mara Venier.

Ad far esplodere la questione, è stato un post pubblicato da Nicola Carraro in cui ha celebrato il suo compleanno ricordando gli affetti più cari. Ma non ha nominato il figlio Gerò, dettaglio che non è sfuggito ai follower.

Nicola Carraro ha scritto: “Sono felice perché ho una moglie fantastica, due figlie che mi vogliono un mondo di bene, due nipoti meravigliosi […]” non menzionando appunto il figlio Gerò, ed un utente ha sottolineato: “Hai anche un figlio! Non fare in modo che per colpa di tua moglie e nuora ti dimentichi di lui!”. Mara Venier ha prontamente replicato: “Fatti i caz*i tuoi stron*o”.

La risposta di Simona Ventura.

La replica della conduttrice, Simona Ventura, alla Venier è arrivata attraverso il social network: Instagram. Infatti, Simona Ventura ha pubblicato una foto con una Instagram Story. Nello scatto che ha condiviso la Ventura vi è ritratta sorridente accanto a Gerò Carraro con su scritto sulla foto la seguente didascalia: “Le malvagità altrui non ci toccheranno mai! Uniti, sani.. Una famiglia vera!”.

