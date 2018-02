Verissimo gossip e news – L’amore, la carriera, il successo: è un momento di rifioritura assoluta per Daniele Bossari, attualmente opinionista de ‘L’isola dei famosi’ e, prima ancora, vincitore del Grande Fratello VIP. Però non sempre le cose sono semplici come sembrano e il popolare volto televisivo milanese ha dovuto faticare non poco per uscire da un momento buio che, per qualche tempo, gli ha tarpato le ali. Ora ha pianificato con la sua Filippa un bel matrimonio, ma c’è stato un momento in cui la loro unione era quasi in bilico e la showgirl svedese l’ha raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin.

“Dopo diciassette anni e dopo un periodo difficile ci si può ritrovare e amarsi come il primo giorno”. Così Filippa Lagerback racconta a Verissimo, (in onda il 3 febbraio su Canale 5) la crisi del suo rapporto con il compagno e la loro rinascita come coppia. Ai microfoni del talk show confida: “Sono arrivata a dire a Daniele che ero disposta a lasciarlo andare per fargli ritrovare la sua felicità, perché quella era più importante di noi. Per me – aggiunge – era più importante che lui ritrovasse la sua luce negli occhi”.

