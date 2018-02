Carnevale di Viareggio 2018: tra nubi che si diramano domenica 4 febbraio sfilerà il Secondo Corso Mascherato!

Carnevale di Viareggio 2018: le nubi si diramano e tornano a sfilare i giganti di cartapesta! Quando tutto sembrava volgere al peggio per il Secondo Corso Mascherato del Carnevale di Viareggio 2018, un raggio di sole ha squarciato la coltre di nubi e riportato la speranza. L’avventura di Burlamacco in questa edizione ‘prematura’ (almeno rispetto alla media) ha visto pioggia e grigiore invadere tutta la settimana, poi, d’improvviso, all’avvicinarsi degli scoppi di cannone, il cielo si è aperto e il sole ha strizzato l’occhio alla sfilata.

Il Secondo Corso Mascherato del Carnevale di Viareggio 2018, al via domenica 4 febbraio alle ore 15!

Domenica 4 febbraio alle ore 15 il triplice colpo di cannone darà il via al Secondo Corso Mascherato del Carnevale di Viareggio 2018, sui Viali a Mare.

Sul palcoscenico di piazza Mazzini, in attesa dell’inizio della sfilata, dalle ore 14, speciale anteprima musicale con le migliori canzoni della tradizione carnevalesca. I brani che hanno fatto la storia della manifestazione e più amati dal pubblico saranno interpretati dal musicista Giandomenico Anellino, che si esibirà sul palco di piazza Mazzini insieme a Daniele Toscano e Valentina Lottini, che reggeranno lo stendardo musicale di Burlamacco.

Sabato scorso, a dispetto di tutti i pessimismi e della temperatura non delle più miti (siamo ai primi di febbraio e nessuno chiede la luna) analogamente a quanto accaduto questa settimana, il primo corso è andato. Assistito anche dalla fortuna di Maria Lina Marucci, la presidente cui gira tutto bene. Soprattutto a livello d’incassi: con i cumulativi è stato frantumato il record del 2011 e anche il primo corso, con l’incognita del sabato e della manifestazione unica (cerimonia d’apertura e a seguire la sfilata), ha dato ragione al vertice della Fondazione con un bottino in linea con le previsioni.

Tra cumulativi e primo corso, è già stato messo da parte un gruzzolo di circa un milione di euro. Con ancora quattro sfilate davanti, la prima delle quali andrà in scena oggi con un rassicurante sapore di tradizione. Si torna all’antico con una sfilata domenicale e inondata di luce: il triplice scoppio del cannone fa due giri d’orologio all’indietro, alle 15.

«Trattoristi ai posti» e si parte, con la stessa adrenalina e le medesime aspettative di otto giorni fa, quando i carri visti in notturna avevano mostrato un volto diverso da quello che esibiranno oggi sui viali a mare. La luce ha la sua importanza, il fumo illuminato dai fari crea giochi chi ombre e di colori che oggi sarà impossibile replicare. Conterà solo la cartapesta: le figure, i dettagli, le rughe, le imperfezioni, i movimenti, la scelta dei colori. Opere d’arte incastonate in quel tripudio di fantasia che sono le coreografie, valore aggiunto capace di far vibrare corde diverse toccando note ora drammatiche, ora travolgenti.

Verrà messa sul tavolo ogni carta per impressionare le giurie, su cui la Fondazione, proprio come lo scorso anno, manterrà il massimo riserbo fino alla fine della manifestazione, replicando una scelta che fece storcere il naso a diversi addetti ai lavori per la scarsa trasparenza. Mentre tra la gente si muoveranno gli inviati delle emittenti Al Arabiya channel, Saudi tv e Rtv, la televisione pubblica slovena, venuti ad immortalare le immagini di un Carnevale che, evidentemente, continua ad avere una risonanza internazionale, attirando con la sua arte le attenzioni di mezzo mondo.

