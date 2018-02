C’è posta per te, il riassunto e le storie più belle di ieri. Ieri 3 febbraio 2018 è stata trasmessa la quarta puntata di C’è Posta per te del 2018, condotto da Maria De Filippi. Ospiti speciali della serata Carlo Conti e J-Ax e Fedez. Scopriamo insieme i momenti più importanti della serata.

C’è posta per te: la sorpresa di Claudia a Tonino.

La prima storia raccontata nella quarta puntata di, C’è Posta per te è quella di Claudia e Tonino. Tonino ha svolto un ruolo molto importante nella vita di Claudia: «Da piccola ricordo che non volevi solo conquistare mia mamma, ma anche me. Volevi proteggermi e ad un certo punto della mia vita ti ho fatto entrare. Ti ho chiamato papà a 11 anni dopo un bel gesto, in quel momento è cambiato tutto. Anche che di eterno non esiste nulla dato che mamma non c’è più».

Claudia per ringraziare Tonino da averle fatto da papà in questi anni decide di fargli un regalo: in studio per lui Carlo Conti, molto emozionato dal racconto della loro storia. Al termine dell’incontro i due si abbracciano.

La sorpresa per Denise: J-Ax e Fedez.

La quarta storia, che viene raccontata è quella di Loredana. La donna ha tre figlie, la maggiore è Denise, che desidera festeggiarle il compleanno chiedendole perdono di non essere mai stata una madre perché quando è nata era giovane e si sentiva ancora figlia, poi si è ammalata e due anni fa il marito e padre è morto in un incidente e ha trascurato Denise diventando la capofamiglia. Le sorprese per Denise sono J-Ax e Fedez, che le consegnano dei regali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA