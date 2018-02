Oggi, domenica 4 febbraio 2018, andrà in onda alle 20:35 su Rai1, una nuova puntata di Che tempo che fa, la seguita trasmissione di Fabio Fazio. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali. Dopo un’assenza dalla televisione di diversi anni, ritorna un grande uomo di spettacolo, Johnny Dorelli, che ha attraversato da protagonista il panorama italiano in ogni ambito: dal teatro, alla televisione, al cinema, alla canzone. Sempre in studio Luca Zingaretti, che torna a vestire i panni de “Il Commissario Montalbano” – la più fortunata, premiata e acclamata serie tv italiana, trasmessa in oltre 60 paesi tra Europa e resto del mondo -, con due inediti episodi in onda su Rai1 il 12 e il 19 febbraio.

Inoltre, saranno ospiti: Carla Bruni, al suo quinto album da studio, “French Touch” – raccolta di cover in inglese prodotta dal leggendario David Foster e i Franz Ferdinand, il gruppo scozzese di cui il 9 febbraio esce il nuovo album “Always Ascending”. In collegamento da Sanremo, Claudio Baglioni alle prese con la preparazione della 68° edizione del Festival della Canzone Italiana. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback.

Gli ospiti del Tavolo di Che tempo che fa di oggi 4 febbraio 2018.

A seguire Il Tavolo di Che tempo che fa con la complicità di Fabio Volo, la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo e la simpatia di Orietta Berti.

Al tavolo: Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta in tournée rispettivamente con il nuovo spettacolo di Teatro-Canzone “Libera nos a domine” e con “La Divina Commediola”, Pupo impegnato in concerti in Italia, Russia, Stati Uniti e Paesi ex-sovietici. E ancora: Hervé Barmasse il più noto tra i nuovi esponenti dell’alpinismo classico, Massimiliano Ossini impegnato nella nuova stagione di Linea Bianca su Rai1, Serena Autieri attualmente in teatro con diversi spettacoli e Ricky Memphis, che torna sul grande schermo il 22 febbraio con “Sconnessi”, un film di Christian Marazziti.

