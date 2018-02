Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni ed i nuovi tutorial di Detto Fatto questa settimana del 5, 6, 7, 8 e 9 febbraio 2018. Detto Fatto torna lunedì 5 febbraio 2018, per aprire un’altra settimana insieme. In occasione del 68° Festival di Sanremo, Caterina Balivo e tutto il suo team saranno in diretta da martedì 6 a venerdì 9 febbraio 2018, con tanti ospiti speciali e tutorial dedicati alla kermesse canora più importante d’Italia. Lunedì 5 febbraio 2018 tornerà lo speziale Luca Bonafini che illustrerà tre antiche ricette imparate dai monaci, a base di eucalipto. Spazio poi alla moda con la fashion blogger Irene Colzi che mostrerà come declinare i look delle passerelle nella moda di tutti i giorni. Con la regina dell’home decor Donna Rita Macchiavelli si penserà ad un travestimento perfetto per Carnevale.

Ancora una volta il make up artist delle star Simone Belli giudicherà il lavoro di due truccatrici che si metteranno alla prova per aggiudicarsi una giornata nel suo team. Ad aiutarlo nel decretare la vincitrice ci sarà l’attrice Carolina Rey, che Simone truccherà con un make up magnetico. La puntata continuerà con le lezioni di Pole Dance della pin up trainer Manuela Badessi, che proporrà un esercizio “spin reverse”, e si concluderà con il Re della sfoglia Beniamino Baleotti che preparerà dei girasoli di pasta fresca, ripieni di ricotta, conditi con speck e carciofi liguri.

Martedì 6 febbraio 2018 Caterina Balivo, Giovanni Ciacci e tutti i tutor dello show commenteranno il Festival in diretta insieme a tanti ospiti d’eccezione in studio. Dal red carpet del teatro Ariston, per Detto Fatto ci sarà un inviato speciale: Gianpaolo Gambi, nelle vesti di Gigi Marzullo e di Cristiano Malgioglio, pronto ad intervistare i protagonisti di questa edizione del Festival della Canzone Italiana. Come sempre, sarà possibile interagire con Caterina Balivo, i tutor e tutti gli ospiti attraverso i canali ufficiali del programma. La prima tutor della puntata sarà Olivia Ghezzi che avrà una missione: trasformare una donna dal “look particolare”, in una signora elegante e di classe. Insieme alla stylist, in occasione delle puntate speciali dedicate al Festival, vedremo anche sfilare gli storici abiti delle soubrette sanremesi. Nella settimana di Sanremo non potevano mancare i fiori del flower designer rock Morris Marigo che creerà una composizione floreale all’altezza della prima serata del Festival. In chiusura, il maestro pizzaiolo Gianfranco Iervolino preparerà un piatto perfetto da gustare durante le serate della kermesse sanremese.

Mercoledì 7 febbraio 2018 secondo appuntamento in diretta insieme a Caterina Balivo e ai suoi ospiti per parlare dei gossip, dei look, del dietro le quinte della prima grande serata del Festival di Sanremo. Gianpaolo Gambi sarà sul tappeto rosso del Teatro Ariston in compagnia di alcuni protagonisti di Sanremo. Il primo tutor della puntata sarà Fabio De Vivo che avrà una missione tutta Sanremese: aiutare un giovane ragazzo a trovare l’abito per andare ad assistere alla finale del Festival. Spazio poi al professore del taglio Toni Pellegrino che, accompagnato dalla sua consolle e dalle inseparabili forbici, proporrà due tagli di tendenza alla sua ospite. La stilista più veloce di Detto Fatto, Silvia Nobili, realizzerà in diretta un costume di carnevale per una coppia. Per concludere, lo chef stellato Ilario Vinciguerra si rimetterà ai fornelli di Detto Fatto per stupire ancora una volta reinterpretando in chiave stellata un piatto della tradizione Italiana.

Giovedì 8 febbraio 2018 spazio ancora al commento del Festival di Sanremo insieme agli ospiti in studio che diranno la loro sui gossip svelati dal “sempre informato” Giovanni Ciacci e commenteranno insieme a Caterina Balivo la seconda serata di gara. Gianpaolo Gambi sarà pronto a collegarsi con lo studio direttamente dalla cittadina ligure con tanti ospiti speciali.

In vista del carnevale, l’American Boy Francesco Saccomandi preparerà per l’occasione la pinata party cake: una torta scenografica con all’interno una cascata di caramelle colorate. La giuria dei buyer composta da Mario dell’Oglio, Giordano Ollari e Jacopo Tonelli dovrà giudicare gli abiti da sera di uno stilista emergente. Le party planner Maria Grazia Iannacchino ed Eleonora Trevisan proporranno l’allestimento per un perfetto party di Carnevale, a tema Circo. La puntata finirà con l’allenamento più mirabolante della tv: quello dello sfoglino di Detto Fatto Beniamino Baleotti che verrà messo a dura prova dal personal trainer Maikol Fazio.

La finale di Sanremo si sta avvicinando e venerdì 9 febbraio 2018 in studio a parlare del Festival ci saranno nuovi opinionisti d’eccezione che accompagneranno Caterina Balivo e Giovanni Ciacci durante il corso della puntata. Gianpaolo Gambi sarà ancora in collegamento dal red carpet del Teatro Ariston, per interviste esclusive e speciali retroscena. La puntata si aprirà con la dolcezza del mâitre chocolatier Mirco della Vecchia che preparerà un tortino di cioccolato per un San Valentino romantico.

Il sarto di abiti da uomo Matteo Mora creerà poi una giacca per Tony Maiello, vincitore del Festival di Sanremo 2010 nella categoria nuove proposte. L’hairstylist romagnolo Paolo Venuta risponderà alla richiesta della sua ospite, che ha deciso di cambiare taglio e colore. In fine il pollice verde di Detto Fatto Fabiano Oldani. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

