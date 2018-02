Dopo il flop delle sorelle Parodi la Rai cerca nuove conduttrici per il programma Domenica In. L’avventura televisiva di Cristina e Benedetta Parodi, del programma Domenica In sta per finire, concluderanno questa edizione del programma. I vertici della Rai dopo il flop degli ascolti delle sorelle Parodi, stanno discutendo sulla futura conduzione di Domenica In. Infatti, nella puntata di domenica scorsa, Domenica In ha registrato il minimo storico con l’11% di share e appena 1.848.000 spettatori. Chi sostituirà le sorelle Parodi?

Domenica In: chi saranno le nuove conduttrici che prenderanno il posto delle Parodi?

Nell’ultima indiscrezione trapelata da Viale Mazzini, riportata dal quotidiano Libero, dopo i nomi di Antonella Clerici e Mara Venier, è spuntato fuori il nome di Raffaella Carrà. Per il momento sono solo voci. Antonella Clerici però dovrebbe lasciare la Prova del Cuoco, dove ha già ha sofferto a causa della Isoardi che l’aveva sostituita durante la maternità, come ha rivelato nell’intervista a Maurizio Costanzo. La Venier, invece, dovrebbe lasciare Mediaset dove si è ritagliata il ruolo di opinionista nei programmi di punta. Qualche mese fa, nel programma TvTalk, ha dichiarato: “Tornare alla conduzione? Non so, sto così bene. Lavoro divertendomi e non ho responsabilità, chi me lo fa fare?”.

Chi sarà la nuova conduttrice di Domenica in? Sarà Raffaella Carrà a rilanciare Domenica In dopo il flop delle Parodi? Oppure a spuntarla sarà la Clerici e la Venier? Bisogna attendere maggiori notizie a riguardo, ciò che è certo che in futuro le sorelle Parodi potrebbero non essere riconfermate dalla Rai alla conduzione del programma domenicale della rete.

