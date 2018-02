Domenica Live: le ultime news. Nella puntata di Domenica Live che andrà in onda oggi, domenica 4 febbraio 2018, sarà dedicato uno spazio al caso Francesco Monte accaduto su L’Isola dei Famosi. Ad abbunciarlo Riccardo Signoretti, direttore del settimanale ‘Nuovo’ sul suo profilo Facebook ha scritto: “Ci vediamo alle 14 circa a Domenica Live. Scandalo droga all’Isola dei Famosi. Eva Henger accusa Francesco Monte.”.

Domenica Live: il caso Francesco Monte scoppiato a L’isola dei Famosi.

Naturalmente, si fa riferimento alla vicenda scoppiata lunedì scorso, 29 gennaio 2018, in diretta su Canale5 a L’Isola dei Famosi. Dove Eva Henger ha accusato Francesco Monte dicendo che ha fatto uso di sostanze stupefacenti. Un’accusa, la quale Mediaset ha effettuato indagini interne, dove potrebbe addirittura arrivare all’espulsione di uno o più partecipanti dal reality show, lunedi 5 febbraio 2018.

Dunque, durante la puntata di Domenica Live, Barbara D’Urso, dedicherà spazio a questa vicenda. Infatti, venerdì 2 febbraio 2018, nei minuti finali di Pomeriggio 5 la conduttrice ha dichiarato: “A proposito di Domenica Live vi do due anteprime. La prima: ci sarà un’esclusivissima su una polemica di cui si parla moltissimo in questi giorni. Due: in studio ci sarà una testimonianza veramente scioccante sui contatti con l’Aldilà di una famiglia famosissima.”

Come sempre il talk show della D’Urso, si comporrà di due momenti, uno dedicato all’attualità ed alla politica, ed uno dedicato al gossip ed alle notizie dal mondo dello spettacolo. Nel frattempo, Barbara D’Urso ha pubblicato sui social: “Vi aspetto con una puntata super di Domenica Live!”. Non ci sarà tra gli ospiti della puntata di Domenica Live di oggi, l’attore Lorenzo Crespi, che ha annunciato: ‘Non sarò in studio questa domenica a Domenica Live..Ci vediamo settimana prossima..‘.

