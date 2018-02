Isola dei Famosi 2018, le ultime news. Il reality show l’Isola dei Famosi, giunta alla tredicesima edizione, è iniziato il 22 gennaio 2018, tra polemiche e discussioni. Nella scorsa puntata in diretta abbiamo assistito all’accusa di Eva Henger mossa nei confronti di Francesco Monte. La Henger ha accusato l’ex tronista e ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, di “aver portato la droga nel programma”. In queste ore in molti riportano la notizia che da metà febbraio, cambierà la data di programmazione della diretta. Vediamo nel dettaglio perchè Mediaset ha deciso di cambiare la messa in onda dell’Isola dei Famosi.

Il motivo della scelta di cambiare la data di programmazione del reality.

I vertici della rete Mediaset hanno deciso di spostare l’Isola dal lunedì al martedì, per non scontrarsi con la messa in onda de Il Commissario Montalbano. Nonostante gli ottimi ascolti ottenuti dal reality la produzione ha deciso di cambiare la data di programmazione della messa in onda: lo spostamento del reality avverrà martedì sera 13 febbraio 2018.

Da lunedì 12 febbraio 2018, su Rai Uno verrano trasmessi i due episodi inediti della serie più seguita d’Italia ‘Il Commissario Montalbano’. Serie che tiene incollati al televisore in media circa 9 milioni di spettatori a puntata. Per questo motivo che Mediaset ha scelto di non scontrarsi il ‘colosso’ della rete concorrente, spostando la diretta del lunedi de “L’isola dei Famosi” al martedì. Proprio per non perdere una grande fetta di telespettatori acquistati dal reality show “L’isola dei Famosi” durante la messa in onda delle prime puntate. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

