Si conclude un’altra settimana dell’Isola dei Famosi 2018: domani andrà in onda la terza puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Scopriamo cosa accade in queste ore ai naufraghi con il nostro daytime. I naufraghi si sono dovuti cimentare con una nuova prova ricompensa. La prova possono svolgerla, da regolamento, solo i Mejor, ma nell’ occasione sono stati riuniti entrambi i gruppi. I naufraghi sono stati molto felici di ritrovarsi tutti insieme, e Franco Terlizzi ha approfittato dell’occasione per far sapere a Francesca cosa è realmente accaduto durante le nomination.

I naufraghi per questa nuova prova ricompensa dovranno formare delle coppie ed attraversare un percorso ad ostacoli. Obiettivo è raggiungere un braciere entro 4 minuti, e la posta in palio è il fuoco. La prova ricompensa si conclude nel migliore dei modi, ed i naufraghi possono finalmente avere il fuoco a loro disposizione.

Isola dei Famosi 2018, i naufraghi incontrano Simone!

I naufraghi dell’Isola Mejor possono finalmente preparare il cibo servendosi del fuoco, e preparano un ottimo risotto. Sull’Isola Peor i naufraghi, al loro ritorno, notano che all’accampamento mancano molti oggetti. Francesco Monte vuole andare in fondo alla questione e si inoltra nella giungla. Qui ritrova alcuni oggetti mancanti e li riporta all’accampamento, ma chi sia stato l’artefice del furto è ancora un mistero. A scoprire la presenza di un altro naufrago è Jonathan Kashanian che, durante un’ispezione nella giungla con gli altri naufraghi, trovano Simone addormentato presso il suo accampamento. I naufraghi invitano Simone ad unirsi a loro, ed inizia una nuova amicizia. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA