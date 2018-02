Matteo Salvini sarà tra gli ospiti della puntata di stasera 4 febbraio 2018 di Non è l’arena. Il conduttore, Massimo Giletti ritorna in onda stasera, domenica 4 febbraio, dopo il malore avuto in diretta la settimana scorsa che lo ha costretto ad interrompere la trasmissione. Nella puntata di stasera, di Non l’arena, Giletti ospiterà i politici, impegnati nella campagna elettorale in vista delle prossime elezioni del 4 marzo e darà voce alle persone che si trovano in una situazione di difficoltà. Scopriamo insieme quali saranno gli ospiti del nuovo appuntamento di Non è l’arena.

Non è l’arena: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 4 febbraio 2018.

Tra i protagonisti del nuovo faccia a faccia politico sarà presente il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, che ha firmato un’intesa di coalizione per il centrodestra con Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia e Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia. Massimo Giletti intervisterà il candidato premier della Lega, sia sui temi di legati all’attualità politica che sullo scontro a fuoco avvenuto a Macerata.

Presenti in studio, anche Guido Crosetto (Fdi), Maurizio Lupi (NcI), Alessandra Moretti (Pd) e l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini. Si tornerà a parlare, sul caso Bellomo con due ex allieve, Carla Pernice che ha frequentato il corso per tre anni e Rosa Calvi.

In studio ci sarà anche Vittorio Sgarbi per discutere di baby gang. Sarà presente la mamma di Arturo, il 17enne accoltellato a Napoli lo scorso dicembre da una baby gang. Si discuterà, del tema degli “stipendi d’oro” dell’Ars. Si confronteranno su questo tema Giuseppe Milazzo presidente del Gruppo di Forza Italia all’Ars, Antonio Ingroia candidato nella Lista del popolo per la Costituzione e Don Cosimo Scordato.

