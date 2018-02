Le anticipazioni di Quelli che il calcio di oggi, domenica 4 febbraio 2018. Torna oggi una nuova giornata di campionato ed una nuova puntata di Quelli che il calcio, la trasmissione sportiva di Rai 2 condotta da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Ospite musicale della puntata il giovane cantautore indie Edoardo D’Erme, in arte Calcutta. Nato a Latina 29 anni fa, raggiunge il pubblico nazionale nel 2015 con il pezzo “Cosa mi manchi a fare” contenuto nell’album “Mainstream”, cui segue il successo del tormentone dell’estate 2016 “Oroscopo” (feat. Takagi & Ketra), certificato disco di platino e con oltre 10 milioni di visualizzazioni su YouTube. A ‘Quelli che il calcio’ Calcutta canta per la prima volta live il nuovo singolo“Pesto” – uscito il 2 febbraio sulle piattaforme digitali – e presenta in anteprima al pubblico di Rai2 l’attesissimo video, diretto da Francesco Lettieri e in uscita la prossima settimana.

Gli ospiti di Quelli che il calcio di oggi, 4 febbraio 2018.

Frank Matano, nelle sale dal 1° febbraio nel nuovo film di Luca Miniero “Sono tornato”, Dario Vergassola, la show girl Giulia Salemi, il giornalista sportivo Fabrizio Biasin e Clementina Collovati, al fianco del papà Fulvio Collovati, commentano le partite della serie A al grande tavolo di “Quelli che il Calcio” con l’arbitro degli arbitri Paolo Casarin e il guru dei motori Giorgio Terruzzi. Emanuele Dotto presidia come ogni domenica la postazione tecnica, mentre Melissa Greta Marchetto prosegue la sua esilarante raccolta dei commenti e dei contributi provenienti dal web. A raccontare il lato comico del calcio, e non solo: Ubaldo Pantani, questa settimana nei panni di Gian Piero Ventura e Maurizio Sarri, Antonio Ornano nell’irresistibile parodia dell’inviato del tg Ferruccio Branzino e Toni Bonji alias Paride Coccio, che questa settimana invade anche lo studio per presentare al pubblico di Rai2 un inedito, esilarante, personaggio.

Il “pub” di Corso Sempione accoglie come ogni domenica Federico Russo e i Calciatori Brutti in compagnia della giovane attrice Virginia Robatto, della medaglia d’oro di ciclismo su strada Dino Zandegù, dello scrittore Flavio Soriga e degli ex calciatori della sfortunata squadra Vicenza Calcio. Francesco Mandelli questa settimana è in trasferta a Venezia per il celebre Carnevale, mentre Mimmo Magistroni e i Mariachi sono in diretta dal piccolo borgo di Garbagna (AL).

Quelli che il calcio, la diretta dagli spalti di oggi, 4 febbraio 2018.

Dagli spalti prosegue l’appassionante racconto del campionato: seguono l’anticipo delle 12.30 Verona-Roma l’ex calciatore Giuseppe “Nanu” Galderisi e la conduttrice sportiva Francesca Brienza; a commentare Atalanta – Chievo l’ex calciatore e allenatore Emiliano Mondonico e Sara Sorrentino, moglie del portiere gialloblu; seguono invece Bologna – Fiorentina il CT della Nazionale italiana maschile elite di ciclismo su strada Davide Cassani e il cantautore viola Paolo Vallesi. Totò Schillaci commenta Juventus – Sassuolo insieme a Sara Peluso, moglie del difensore neroverde Federico Peluso, mentre il grande Bruno Pizzul e l’attore teatrale Shi Yang Shy seguono per “Quelli che il calcio” il match Udinese – Milan.

