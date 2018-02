San Valentino 2018: gli appuntamenti nel centro storico e nei quartieri di Vicenza Eventi a Vicenza. Mercoledì 14 febbraio si festeggerà San Valentino con molti appuntamenti a Vicenza e provincia per gli innamorati berici.

Gli eventi del 14 febbraio a Vicenza e l’iniziativa culturale “Riprendiamoci Giulietta”!

Il centro storico di Vicenza si veste a tema per Carnevale e per San Valentino, che quest’anno quasi coincideranno, puntando su tre ingredienti che garantiscono sempre successo: la cultura, il sentimento e un pizzico di ironia. Questo connubio nasce dalla collaborazione tra il Comune di Vicenza (assessorati alla partecipazione e alla crescita), la Sezione 1 Centro Storico di Confcommercio Vicenza, Fidapa BW Italy (Federazione italiana donne arti professioni e affari) sezione di Vicenza e l’associazione Liberi Pensatori. Inoltre per il Carnevale sono previste anche alcune proposte dell’assessorato alla crescita, con Musicaglobale.

Gli eventi di San Valentino il 14 febbraio cominceranno con “SONO PiAZZA D’AMORE” : a partire dalle 16 in piazza dei Signori ci sarà “La Panchina degli Innamorati”, con un fotografo a disposizione di chi vorrà farsi immortalare tra cuori rossi e tanti fiori, il tutto accompagnato (dalle 18 alle 21) dalla musica proposta da un dj, mentre Radio Vicenza seguirà in diretta l’intero evento. Alle 16, nel giardino del Teatro Olimpico, appuntamento con il “Bacio Olimpico” e con la musica garantita dall’esibizione di alcuni gruppi (fino alle 18) e dalle 18 alle 19.30, bacio a sorpresa e lettura di poesie. Alle 17 in piazza delle Erbe sarà allestito un mercatino di erbe aromatiche.

Il contributo culturale è garantito da Fidapa con l’evento Riprendiamoci Giulietta – Historia novellamente ritrovata di due nobili amanti, alias “tutta la verità sul rapimento di Giulietta” (a cura di Elena e Diego Iachemet). La location, in questo caso, sarà contra’ Porti 15, nell’androne della dimora di Luigi Da Porto, che originariamente scrisse la storia da cui William Shakespeare trasse, in seguito, ispirazione per la sua più famosa tragedia Romeo e Giulietta. Qui il 14 febbraio dalle 18.30 alle 19.30 è prevista una performance artistica teatrale per la regia di Theama Teatro con Anna Zago. Inoltre verranno lette le poesie risultate vincitrici del concorso letterario on line “Riprendiamoci Giulietta” dedicato ai giovani fino ai 30 anni (si può partecipare fino a domenica 4 febbraio; per informazioni: facebook Riprendiamoci Giulietta). L’appuntamento sarà introdotto da Antonio Di Lorenzo. Infine giovedì 1 marzo in sala Stucchi a Palazzo Trissino alle 17.30 si terrà la cerimonia di premiazione delle poesie vincitrici.

