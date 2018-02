Il look di Caterina Balivo nella puntata di Detto Fatto di oggi, lunedì 5 gennaio 2018. Detto Fatto torna oggi, lunedì 5 febbraio 2018, per aprire un’altra settimana insieme con tante novità: questa settimana, in occasione del 68° Festival di Sanremo, Detto Fatto sarà trasmesso in diretta da domani, martedì 6 fino a venerdì 9 febbraio 2018 per commentare insieme a tanti ospiti il Festival più seguito d’Italia. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, lunedì 5 gennaio 2018, Caterina Balivo ha scelto un outfit casual chic con una blusa bianca con manica a tre quarti e dettagli ricamati sulle spalle e con un jeans che lascia le caviglie scoperte. A completare il look sono delle raffinate décolleté bianche.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 5 febbraio 2018: cucina, moda, pole dance.

Beniamino Baleotti apre la puntata odierna di Detto Fatto con un tutorial di cucina, e ci prepara dei girasoli di pasta fresca fatta in casa con ripieno di ricotta di pecora, carciofi e pane, e conditi con speck e carciofi. Detto Fatto prosegue con un tutorial di moda con la fashion blogger Irene Colzi. Oggi Irene ci mostra come indossare il pantalone rosa che mostrerà come declinare i look delle passerelle nella moda di tutti i giorni. Manuela Badessi torna a Detto Fatto con le sue lezioni di pole dance e spiega dei nuovi passi ai suoi alunni. Lo speziale Luca Bonafini oggi ci parla dell’eucalipto e ci rivela tre antiche ricette imparate dai monaci: una tisana, un repellente per insetti ed un aroma per un bagno aromatico. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

