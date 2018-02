Isola dei Famosi 2018: stasera, 5 febbraio 2018, la terza puntata. La seconda settimana dei naufraghi all’Isola dei Famosi 2018 si è conclusa, e stasera andrà in onda la terza puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi. La puntata di stasera dell’Isola sarà ricca di sorprese. La scorsa settimana Chiara Nasti ha lasciato il reality perché non è riuscita ad adattarsi alle condizioni di vita dell’Isola, ed anche stasera un concorrente esce di scena. Questa è una vera notizia – bomba: Francesco Monte sarebbe stato squalificato dall’Isola dei Famosi 2018 ed adesso, secondo il sito davidemaggio.it, starebbe già facendo ritorno in Italia.

La terza puntata dell’Isola dei Famosi 2018 di stasera, lunedì 5 febbraio 2018: chi sarà eliminato tra Rosa, Nadia e Francesca?

Stasera 5 febbraio 2018, in una puntata dell’Isola dei Famosi 2018 che si preannuncia ricca di colpi di scena, scopriremo chi tra Rosa Perrotta, Francesca Cipriani e Nadia Rinaldi verrà eliminato dall’Isola. Le tre showgirl si stanno battendo per una sfida all’ultimo voto, e stasera scopriremo chi delle tre dovrà abbandonare l’Isola dei Famosi. Secondo i sondaggi, Rosa Perrotta è maggiormente a rischio eliminazione. Seguono Nadia Rinaldi, ed infine Francesca Cipriani, che dovrebbe continuare la sua avventura sull’Isola. Nadia Rinaldi, inoltre, oltre ad essere a rischio eliminazione, è anche a rischio squalifica per la storia della droga che la vede coinvolta insieme a Francesco Monte. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

