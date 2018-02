Guida tv completa di stasera lunedì 5 febbraio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time delle reti Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo lunedì sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmesso il film In punta di piedi. Angela sogna di diventare una ballerina. Ma Angela vive a Napoli e suo padre è un camorrista. La sua sembra una scommessa persa, un talento destinato a spegnersi. Eppure, tra tanta violenza e brutalità, grazie al coraggio di due donne, e all’immenso sacrificio d’amore della madre, Angela ce la fa e diventa una famosa étoile.

Su Rai 2 andrà in onda Voyager collection – ai confini della conoscenza. Si tratta di una speciale puntata in cui vengono riproposti alcuni spettacolari reportage di Voyager. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma Presadiretta.

Guida tv di stasera lunedì 5 febbraio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Rete 4 andrà in onda il film Doc West. Doc West, un ex medico divenuto un abile giocatore di poker, si ritrova nella cittadina di Holysand dove affronta e superara il trauma legato ad un grave errore commesso nel passato. Su Canale 5 vedremo la terza puntata del reality L’Isola dei Famosi 2018. Alla conduzione ritroviamo Alessia Marcuzzi, mentre nelle vesti di inviato dall’Honduras ci sarà Stefano De Martino che dovrà gestire i concorrenti e coordinare le difficili prove che li aspettano. In studio, a commentare le avventure e disavventure dei concorrenti, l’opinionista frizzante e spregiudicata Mara Venier e Daniele Bossari.

Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Mission Impossible. Durante una missione la squadra dell’agente segreto Ethan Hunt viene massacrata. C’era un traditore all’interno del gruppo? Stasera La7 trasmetterà il film Il club delle prime mogli. Brenda, Elise e Annie erano compagne di stanza ai tempi del college e facevano grandi progetti per il futuro. Si sono poi perse di vista. Quando si ritrovano al funerale di una loro quarta amica suicidatasi, si accorgono di avere avuto successo, perchè sono tutte benestanti, ma di essere anche accomunate dal fatto di essere state abbandonate dai rispettivi mariti a favore di ragazze più giovani e attraenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA