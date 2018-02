Il Segreto, le anticipazioni delle puntate di lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7, giovedì 8, venerdì 9 febbraio 2018. Inizia oggi una nuova settimana in compagnia della soap Il Segreto. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali delle puntate che vedremo in questa settimana. Secondo le anticipazioni de Il Segreto, Beatriz e Matias si sono riavvicinati, ma è una storia che non può durare: Matias è sposato e presto Marcela metterà al mondo loro figlio. La ragazza, così, scrive una lettera d’addio, anche se vorrebbe Matias sempre al suo fianco. Hernando, intanto, riceve la visita di un nuovo possibile socio: si tratta di Aquilino, che rimane folgorato dalla bellezza di Beatriz. Aquilino spiega a Hernando che è necessario cambiare tutta la strategia di vendita.

Le anticipazioni de Il Segreto e le trame della settimana dal 5 al 9 febbraio 2018.

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Mauricio viene a sapere che la sua futura moglie è giunta a Puente Viejo, e sia il capo mastro che i suoi amici temono che la donna, cugina di Donna Francisca, possa avere lo stesso carattere della matrona. Una volta giunta alla villa, Nazaria inizia a voler sapere da Fe i particolari del suo rapporto con Mauricio.

Secondo le anticipazioni ufficiali delle nuove puntate de Il Segreto Camila è molto preoccupata per sua figlia Belen: teme che la bambina sia morta, ma non ne parla con Hernando per non dargli ulteriori preoccupazioni. Nicolas, però, porta a Camila una bella notizia: Belen è viva!

