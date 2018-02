Isola dei famosi 2018, le anticipazioni della terza diretta tv. Lunedì 5 febbraio in prima serata su Canale 5, andrà in onda la terza puntata del reality “Isola dei Famosi“. Sarà sicuramente una una delle puntate più attese, in quanto, finalmente, verrà fatta chiarezza sul caso scoppiato che ha riguardato Francesco Monte. La conduttrice, Alessia Marcuzzi spiegherà finalmente tutto ciò che accaduto, sulle accuse di Eva Henger nei confronti dell’ex tronista, riguardo all’uso di cannabis durante la permanenza in villa prima dell’inizio ufficiale del reality.

Isola dei famosi: chi rischia eliminazione nella puntata 5 febbraio 2018?



Dunque, in questa terza puntata del reality show verrà rivelata tutta la verità dopo lo scandalo scoppiato sull’uso di sostanze stupefacenti di questa settimana e soprattutto quale provveddimento sarà intrapreso dalla produzione nei confronti di Francesco Monte. Dunque, l’ex tronista rischia l’eliminazione dal reality show di Canale 5?

Da quanto riportato, da Dagospia, la rete Mediaset starebbe pensando di procedere stasera ad una doppia eliminazione dal reality show Isola dei Famosi. Il primo potrebbe essere appunto Francesco Monte mentre la seconda naufraga a rischio eliminazione sarebbe Nadia Rinaldi. Nel caso la Rinazzi dovesse essere squalificata, bisognerebbe annullare il televoto settimanale visto che la Rinaldi è in nomination con le altre due naufraghe Rosa Perrotta e Francesca Cipriani.

Le anticipazioni sulla terza puntata dell’Isola dei famosi di stasera svelano che ci potrebbe essere il ritorno in studio di Eva Henger, la quale sarebbe pronta a raccontare in diretta televisiva la verità su ciò che accaduto. La naufraga sarà intervistata da Alessia Marcuzzi e racconterà del caso droga con gli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

