Le ultime news ed anticipazioni ad oggi 5 febbraio dell’Isola dei Famosi 2018 rivelano che Francesco Monte ha abbandonato l’Isola ed è già sul volo per l’Italia. L’ex tronista avrebbe preso questa decisione nella giornata di ieri, ma solo adesso si sta venendo a sapere di questa decisione. Dopo le dichiarazioni fatte la scorsa settimana da Eva Henger che aveva accusato l’ex di Cecilia Rodriguez e un gruppetto di naufraghi, dei quali non si conoscono ancora i nomi, di aver fumato spinelli nei giorni precedenti lo sbarco sull’isola di Cayo Cochinos, si sono scatenate accese polemiche sfociate, fra l’altro, con la denuncia da parte del Moige all’ambasciata dell’Honduras per l’apertura di un’inchiesta.

Francesco Monte abbandona l’Isola dei Famosi 2018: non sarà presente nemmeno per la diretta di stasera, 5 febbraio 2018.

A dare lo scoop sull’abbandono da parte del concorrente tarantino è stato il sito DavideMaggio.it dove si può leggere: “Non sarà presente in studio nell’appuntamento di stasera nel corso del quale verrà mostrato esclusivamente il confessionale con il quale il naufrago si congeda dalla sua avventura catodica. Il motivo dell’assenza in studio sarebbe da collegare alla volontà di evitare uno scontro diretto con Eva Henger … per ascoltare l’arringa difensiva di Monte si dovrà aspettare martedì prossimo”. La prossima settimana, infatti, l’Isola dei Famosi sarà trasmessa il martedì e non più nella serata di lunedì per non sovrapporsi alle nuove puntate del ‘Commissario Montalbano’ previste su Rai1 a partire dal 12 febbraio. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

