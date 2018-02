E’ ufficiale: Francesco Monte ha abbandonato l’Isola dei Famosi 2018 edizione 13: “Mi devo tutelare. Dopo il riassunto per immagini di ciò che è successo durante la settimana, Alessia Marcuzzi annuncia il ritiro di Francesco Monte e manda il video confessionale dell’ex tronistra. La Marcuzzi però leggendo il comunicato Mediaset dichiara:“Non ci sono prove delle accuse“.

Terza puntata dell’Isola dei Famosi 2018 Ed.13: ecco perché Monte ha lasciato il programma!

La terza puntata entra subito nel vivo con un videomessaggio di Francesco Monte che, in seguito all’accusa di Eva Henger di aver fumato canne durante la permanenza in villa, prima dell’avvio ufficiale del programma, ha deciso di lasciare l’isola: “Torno a casa per tutelarmi e difendermi dalle accuse”.

“Questa settima è stata difficilissima per me – spiega Monte in confessionale – sia in base a quanto successo in puntata e soprattutto dopo le accuse di Eva. Voglio tornare in Italia per affrontatere la cosa in una maniera diversa per tutelare i miei diritti la mia persona. L’Isola è un programma pulito, dove tanta gente ci guarda e magari possiamo essere presi come punti di riferimento. Vado via a testa alta, io sono un ragazzo corretto e rispettoso degli altri. Ho deciso di tornare a casa perchè devo tutelare me e la mia famiglia“.

In studio poi la Marcuzzi legge un comunicato della produzione in cui sottolinea che son state fatte tutte le indagini del caso. Sono state analizzate le immagini e ” tenendo presente che non esistono delle telecamera che riprendono 24 ore al giorno come accade durante il Grande Fratello, non c’è nessuna prova che dimostri quello che ha detto Eva, quindi per quanto ci riguarda è la parola di Eva contro quella di Francesco. Eva – conclude – a breve sarà qui in studio e avrà modo di dire la sua”.

