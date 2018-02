Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger accusa attraverso Instagram per il trattamento riservato all’ex naufraga. Dopo le accuse mosse da Eva Henger contro Francesco Monte, di aver introdotto delle sostanze stupefacenti all’interno del programma, cresce l’attesa per la diretta di stasera, lunedi 5 febbraio 2018, dell’Isola dei Famosi per scoprire tutta la verità sulla vicenda e quali decisioni saranno intraprese dalla produzione Mediaset in merito a quanto accaduto.

Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger accusa la redazione dell’Isola dei Famosi 2018.

Il marito di Eva Henger, Massimiliano Caroletti, con un post su Instagram, ha rivolto accuse pesanti contro la redazione del programma “Isola dei Famosi“. Il produttore cinematografico, taggando anche il profilo ufficiale del programma “Striscia la Notizia” ha scritto:

“Ormai non si tratta più di un gioco…la produzione mi sta vietando di poter parlare con mia Moglie ed informarla su quello che realmente sta accadendo… ma loro possono…neanche con un pentito di mafia si usa questo trattamento… ma se hanno la coscienza apposto quale può essere il problema? Eva ha il diritto di parlare con il suo legale prima della puntata!”

Il giornalista Riccardo Signoretti durante la discussione a Domenica Live, nel salotto domenicale di Barbara D’Urso ha dichairato: “Io penso che dovrà succedere ancora molto altro. Massimiliano mi ha detto che Eva parlerà, forse prima dovrà consultarsi con i suoi avvocati“. Ha aggiunto poi Riccardo Signoretti: “Ci sono delle rivelazioni da fare che nessuno si aspetta“. Da queste dichiarazioni si deduce che in questo caso di droga scoppiato nel reality non sarebbe coinvolto soltanto Francesco Monte ma ci sarebbe anche il coivolgimento di altre persone. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

Isola dei Famosi 2018, il post di Massimiliano Caroletti su Instagram.

