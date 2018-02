Sarà Jeremias Rodriguez a sostituire il naufrago Francesco Monte all’Isola dei Famosi 2018? Nelle ultime ore, prima dell’inizio della terza puntata dell’Isola dei Famosi in diretta tv, sta circolando questa indiscrezione: Jeremias Rodriguez sarà il nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi 2018? Dopo le accuse di Eva Henger, c’è il rischio di esclusione per Francesco Monte, ex cognato di Jeremias. Le accuse di aver portato della droga all’Isola, sono molto pesanti e la produzione del programma è stata chiamata ad intervenire ed a fare chiarezza.

Le dichiarazioni di Jeremias Rodriguez alla trasmissione Mattino 5.



Jeremias Rodriguez nei giorni scorsi ha partecipato alla trasmissione Mattino 5, condotta da Federica Panicucci per discutere le ultime vicende che hanno visto coinvolto l’ex cognato, Francesco Monte, accusato di aver fatto uso di marijuana prima dell’inizio ufficiale del reality. Jeremias ha dichiarato: “Non l’ho sentito prima della partenza, ma l’ho visto qualche settimana prima e stava sicuramente meglio. Capisco che lì dentro non sia facile, la testa va oltre e si iniziano a vedere le cose che ti fanno male“.

Poi riguardo le accuse mosse da Eva Henger nei confronti di Monte, ha detto: “Sono argomenti delicati, sulla vita privata non sono nessuno per giudicare, sicuramente è stato brutto da parte di Eva, ma io non c’ero, non so cosa sia successo. Cacciare una cosa del genere in diretta tv mi sembra un po’ troppo”. Poi ha aggiunto: “Io lo conosco bene, è un uomo grande, basta con questa storia del poverino, poverino. Le storie finiscono, non c’è un cattivo e uno buono, non c’è un tradimento“.

Essendo l’ex tronista di Uomini e Donne, uno dei naufraghi di punta di questa nuova edizione del reality, in caso della sua esclusione dall’Isola dei Famosi, sicuramente la produzione punterà su un altrettanto personaggio in grado di sostituirlo. È possibile che, si tratti proprio di Jeremias Rodriguez? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

