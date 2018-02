Luca Onestini e Ivana Mrazova, le ultime news ad oggi: Luca protagonista di un litigio a Mattino Cinque

Le ultime news su Luca Onestini ed Ivana Mrazova, ospiti a Mattino Cinque. Ivana Mrazova e Luca Onestini si sono conosciuti ed innamorati all’interno del Grande Fratello Vip, ed ora formano una coppia a tutti gli effetti. I due appaiono sempre più uniti ed innamorati, e sono stati ospiti di Federica Panicucci a Mattino Cinque. Luca e Ivana sono entrati nello studio felici, tenendosi per mano, ed hanno iniziato a parlare del loro amore. Il clima spensierato, però, è stato interrotto da una polemica innescata da Lory Del Santo. Scopriamo cosa è accaduto.

Battibecco in diretta tra Luca Onestini e Lory Del Santo: scopriamo perché.

Luca Onestini, in studio a Mattino Cinque con Ivana, si è reso protagonista con un battibecco con la Del Santo. Lory ha attaccato: “Hai fatto finta di non conoscermi, non mi hai salutato e invece qualche anno fa sei stato a casa mia. Hai fatto un provino e ci sei stato un’ora”, ha sbottato Lory. Luca ribatte, mentre Ivana non capisce la situazione e guarda i due litiganti perplessa: “Hai parlato male di noi in diverse trasmissioni, la cosa non mi è piaciuta e pretendi pure che ti saluti? E comunque sono entrato e ho detto buongiorno a tutti. Poi non sono venuto a casa tua, ci siamo visti un’ora fa tre anni fa a un casting. Nient’altro”. A mettere fine a questo litigio è stata Federica Panicucci, che ha diviso i due litiganti, facendo cambiare posto a Lory.

