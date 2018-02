Presa Diretta, le anticipazioni di stasera lunedì 5 febbraio 2018. Nuovo appuntamento del programma Presa Diretta di approfondimento stasera lunedì 5 febbraio alle 21.20 su Rai3 con “La Rivoluzione Agricola”, un’inchiesta sulla produzione del cibo e il suo impatto economico e ambientale. Verranno analizzate tutte le risorse usate per produrre il cibo, come l’acqua, il suolo e l’energia. Secondo uno studio della Fao del 2016 un terzo delle emissioni del gas serra è provocato dal nostro modello di produzione alimentare. Sotto accusa l’uso massiccio della chimica in agricoltura e gli allevamenti intensivi. L’aria, l’acqua e la terra sono sempre più compromessi. PresaDiretta ha viaggiato da nord a sud attraversando il paese, per raccontarne lo stato di salute.

Presa Diretta, i temi e le inchieste di stasera lunedì 5 febbraio 2018.

Presa Diretta, è andata nella Pianura Padana uno dei territori più inquinati d’Europa in quanto, tra Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, si concentrano il maggior numero di allevamenti intensivi e di aziende agricole d’Italia. Nel nostro paese si allevano 9 milioni di maiali, 2 milioni di vacche da latte, 1 milione e mezzo di vitelli e 143 milioni di polli. Tutti questi animali producono escrementi che si trasformano in reflui, una stima parla di 60 milioni di tonnellate all’anno. E dove vanno a finire? Vengono smaltiti e trattati secondo le norme stabilite dalla legge?

PresaDiretta ha seguito “sul campo” la caccia delle guardie ecologiche agli sversamenti illegali, ed ha raccolto le testimonianze dei cittadini che stanno cercando di cambiare le cose e gli studiosi. Abbiamo danneggiato la nostra terra, l’acqua e l’aria fin quasi il punto di non ritorno, abbiamo provocato cambiamenti climatici, perdita di biodiversità, trasformazione del suolo e del ciclo dell’acqua. Stiamo alterando i processi che sono alla base della vita sulla terra.

Verrà fatto un viaggio attraverso le nuove frontiere della ricerca e dell’innovazione in campo alimentare e i cibi del futuro. E poi verrà illustrato il cosiddetto “novel food”, quei cibi che non siamo ancora abituati a mangiare ma che entreranno presto nella nostra dieta. Sono gli alimenti consigliati dalla Fao, abbondanti, salutari ed ecosostenibili. Quelli che fanno bene a noi ma anche al pianeta, le microalghe, le meduse, i grilli, le larve e le cavallette.

Infine a PresaDiretta sarà intrapresa una vera e propria Campagna contro lo Spreco Alimentare. In Italia ogni anno buttiamo letteralmente “nell’immondizia” 16 miliardi di euro, praticamente l’equivalente di una manovra finanziaria. Molto di questo cibo può essere recuperato.

