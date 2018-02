Anticipazione nuova puntata trono classico di Uomini e Donne. Oggi 5 febbraio 2018 andrà in onda su Canale 5 alle 14:45 nuova puntata di Uomini e Donne. Il protagonista della puntata sarà il tronista Paolo Crivellin che finalmente farà l’attesa scelta. Paolo Crivellin, ricordiamo, è rimasto con le due cortegiatrici Angela Caloisi e Marianna Acerno. Il tronista farà finalmente la scelta e vivere la sua relazione d’amore con una delle due corteggiatrici?

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico: puntata 5 febbraio 2018.

A Paolo Crivellin è stata data l’opportunità di soggiornare in una villa, con entrambi le corteggiatrici rimaste, ovvero sia con Angela Caloisi che con Marianna Acierno. La villa è stata suddivisa in tre spazi per ciascuno e Paolo ha potuto trascorrere del tempo singolarmente con una mentre l’altra poteva osservarli da un’altra area della villa. Però è stata data la possibiltà di oscurare alcuni momenti all’insaputa dell’altra rivale, questo, evidentemente, per creare un po’ di suspance sulla preferenza finale di Paolo.

Le anticipazioni su Uomini e donne, rivelano che nella puntata di oggi 5 febbraio si conoscerà finalmente la scelta finale di Paolo Crivellin. Una modalità di scelta del tutto nuova questa adottata da il dating show, Uomini e Donne, probabilmente dovuta per agevolare il difficile percorso sul trono della scelta di Paolo Crivellin.

Il tronista, Paolo Crivellin, dopo il week-end trascorso in villa con le due corteggiatrici se ne è andato da solo senza fare nessuna scelta, oppure ha scelto ed ha ricevuto un secco NO. Sarà andata davvero così oppure Paolo avrà finalmente trovato la sua anima gemella grazie a Uominie e Donne?

© RIPRODUZIONE RISERVATA