Il look di Caterina Balivo di oggi, 6 febbraio 2018, a Detto Fatto. Torna oggi, martedì 6 febbraio 2018, puntuale su Rai 2 con una nuova puntata di Detto Fatto, ricca di sorprese e nuovi tutorial. La trasmissione condotta da Caterina Balivo da oggi a venerdì 9 febbraio andrà in onda in diretta con tanti collegamenti da Sanremo. Inviato speciale è Ganpaolo Gambi, che oggi commenta il Festival insieme al maestro Beppe Vessicchio. Per questa speciale puntata, Caterina Balivo ha scelto di indossare un completo con mini gonna attillata in simil pelle nera ed una blusa cipria con ampio scollo a “v” e dettagli ricamati sulle spalle.

I nuovi tutorial di Detto Fatto di oggi, martedì 6 febbraio 2018: moda, composizioni floreali, cucina ed i commenti sul Festival di Sanremo.

Caterina Balivo, con Giovanni Ciacci, Jacopo Tonelli e gli ospiti d’eccezione (i Jalisse e Jo Squillo) commentano gli abiti indossati dai vincitori del Festival negli ultimi 20 anni, ed i Jalisse raccontano la storia dell’abito indossato durante la puntata finale che li ha portati alla vittoria. A Detto Fatto, dopo l’ampia pagina dedicata a Sanremo, viene dato spazio ai tutorial.

Olivia Ghezzi torna con tanti consigli di moda, e prova a trasformare il look di una sua ospite. avrà una missione: trasformare una donna dal “look particolare”, in una signora elegante e di classe. Il flower designe Morris Marigo crea una composizione floreale adatta alla prima serata del Festival. Spesso durante il Festival di Sanremo ci si riunisce per guardare insieme il Festival. e Gianfranco Iervolino suggerisce un piatto perfetto da gustare durante le serate della kermesse sanremese. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

