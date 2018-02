Guida tv completa di stasera martedì 6 febbraio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo martedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessi il 68° Festival della Canzone italiana in diretta dal teatro Ariston di Sanremo. Si tratta del primo Festival targato Claudio Baglioni nella duplice veste di conduttore e di Direttore Artistico. Baglioni sarà affiancato nella conduzione da Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker. Su Rai 2 andrà in onda il telefilm Criminal minds con gli episodi La città dei reietti, un mondo di squali, Ad occhi sbarrati, Affari interni e Distintivo e pistola. Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Bianca Berlinguer #Cartabianca.

Guida tv di stasera martedì 6 febbraio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time sulle reti Mediaset. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Il terzo indizio15 minuti – Follia omicida a New York. Ai New York si è verificato un duplice omicidio. Il poliziotto Eddie Fleming si occupa del caso, navigando in una società in cui gli assassini ingaggiano esperti per ricostruirsi un’immagine e fare pubbliche confessioni in TV in prima serata.

Su Canale 5 vedremo il film di e con Leonardo Pieraccioni Io & Marilyn. Gualtiero è stato lasciato dalla moglie Ramona, che è fuggita insieme a un domatore di circo. La donna si è portata con sé anche la figlia Martina e Gualtiero farebbe di tutto per riunire la famiglia. Il destino gli dà una mano in un modo di certo inaspettato: una sera, insieme a due amici gay, Gualietero partecipa a una seduta spiritica durante la quale invoca accidentalmente lo spirito di Marilyn Monroe. Da quel momento, Gualtiero si ritrova in casa il fantasma dell’attrice che lo aiuta a rimettere in sesto la propria vita. Su Italia 1 vedremo il film Terminator 2 – Il giorno del giudizio. La7 propone il programma condotto da Giovanni Floris Di martedì.

