Isola dei Famosi 2018, il daytime e le news di oggi 6 febbraio 2018. Bianca Atzei, per sua stessa ammissione, ha accettato di partecipare all’Isola dei Famosi anche per dimenticare la cocente delusione d’amore dopo l’addio di Max Biaggi. Eppure, per Bianca non è abbastanza neppure trovarsi a svariati km da casa: i ricordi riaffiorano e la cantante soffre.

La malinconia durante la settimana passata e le lacrime durante la diretta di lunedì 5 febbraio 2018!

Si parla di amore e di cuori spezzati dopo la prova ricompensa all’Isola. Bianca Atzei durante la settimana ha avuto momenti di profonda malinconia. Bianca e Max Biaggi si sono lasciati a fine 2017: “Una bomba esplosa all’improvviso – aveva confessato lei -. Un fulmine a ciel sereno”.

“Sei qui, pensi di lasciarti tutto in Italia, e invece…”, aveva confidato in settimana tra le braccia di Filippo Nardi, l’ex concorrente del Grande Fratello, con il quale la cantante sembra avere un ottimo feeling. “Quando trovi una persona che ami, hai voglia di creare un futuro, ma a un certo punto ti ritrovi a non avere più niente – ha detto Bianca -. Il problema è che investi tanto sul tuo futuro e a un certo punto devi cambiare tutto e affrontare cose che non hai mai affrontato Ora mi sento obbligata a ritrovare la forza per star bene. Ho 30 anni, ho una vita davanti e il mio lavoro è così, altalenante”.

Durante la diretta serale di lunedì 5 febbraio 2018 al rientro in studio dalla prova ricompensa Bianca Atzei è in lacrime: “Cerco di essere forte, ma faccio fatica . dice singhiozzando – non voglio farmi vedere così, scusate”. La cantante ha scelto di partecipare al programma proprio per “rimettere in piedi i cocci” dopo la rottura della storia d’amore con Max Biaggi. “L’amore può finire, però ci vuole tempo”.

“Ci siamo passate un po’ tutte – dallo studio Mara Venier prova a darle forza – sono dei veri lutti quando qualcuno ti lascia e se ne va. Ti capisco benissimo. Devi essere forte e andare avanti. So che non dovrei dirtelo, però io l’altro ieri ho fatto una colazione bellissima con chi sai tu ( Max Biaggi) e per te ha avuto parole bellissime. L’importante è avere rispetto e lui per te ce l’ha”. “Io gli voglio un bene immenso – risponde Bianca – Era una storia d’amore talmento meravigliosa che fa ancora più male ma non lo colpevolizzo”. Anche Filippo Nardi è visibilmente commosso e parla della fine della sua storia: “Il dolore ti ricorda che hai amato e sei stato amato. Nella lista dei dolori è il migliore. Forse lo porterò con me per sempre, ma è sempre il ricordo di una cosa bellissima. Lo dico sempre a mio figlio di non dare mai per scontato le persone che ti amano”. Tra poco scopriremo le news di oggi con daytime di oggi 6 febbraio 2018 de L’Isola dei Famosi 2018. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA