Isola dei Famosi 2018, le ultime news. Dopo il caso “canna-gate”, provocato dalle accuse di Eva Henger, che ha portato il ritiro di Francesco Monte dal reality, nella terza puntata in diretta dell’Isola dei Famosi. Per la produzione Mediaset, potrebbe essere in arrivo una nuova bufera a coinvolgere il reality di Canale 5, “Isola dei Famosi“, condotto da Alessia Marcuzzi. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Isola dei Famosi 2018: la denuncia a Giucas Casella e Marco Ferri.

Giucas Casella e Marco Ferri sono stati denunciati dal presidente dell’Aidaa, Lorenzo Croce, per maltrattamenti sugli animali. Il 2 febbraio 2018, l’Aidaa, ha sottoscritto e presentato un esposto alla Procura di Milano contro i due naufraghi.

Come si legge nell’esposto scritto dall’Associazione italiana difesa e ambiente, Aidaa, pubblicato su TrashItaliano, nei giorni tra il 22 ed il 27 gennaio, Giucas Casella avrebbe: “inutilmente ucciso un polipo strappandogli i tentacoli, provocando un forte dolore all’animale che è stato poi morsicato alla testa“. Anche il naufrago Marco Ferri è stato accusati di aver: “tagliato di netto la faccia ad un pesce vivo in quanto dopo averlo pescato non è stato in grado di asportare l’amo”.

Dungue, i due naufraghi Giucas Casella e Marco Ferri sono stati denunciati per maltrattamento e sevizie sugli animali. L’associazione AIDAA, inoltre, ha richiesto alla Procura di Milano di: “verificare eventuali altri reati commessi da autori e conduttori della trasmissione per aver trasmesso le immagini di violenza in orari in cui davanti alla TV ci sono anche i bambini che possono essere rimasti colpiti da queste azioni di inutile violenza”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA