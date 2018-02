Il riassunto del terzo appuntamento di questa 13esima edizione de L’Isola dei Famosi 2018 di ieri lunedì 5 febbraio. La terza puntata del reality condotto dalla padrona di casa Alessia Marcuzzi, l’ultima in onda il lunedì, dalla prossima settimana si sposterà al martedì, ha visto in nomination Francesca Cipriani, Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta. Intanto Francesco Monte ha deciso di abbandonare il gioco, dopo le accuse di settimana scorsa da parte di Eva Henger. Invece Simone Barbato, scoperto dal gruppo dei Peor, sarà uno dei nominati di questa settimana.

Inizia con il botto la terza puntata dell’Isola: annuncio del ritiro di Francesco Monte!

Dopo il riassunto per immagini di ciò che è successo durante la settimana, Alessia Marcuzzi dà il benvenuto in studio, in compagnia degli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari. Si parte con l’argomento scottante della serata. Dopo le accuse di Eva Henger durante la scorsa puntata, viene annunciato un messaggio in confessionale di Francesco Monte: il naufrago ha deciso di tornare a casa e lasciare il reality. “Non è stata una settimana facile. La mia decisione è quella di tornare in Italia per poter affrontare la cosa in una maniera diversa, per tutelare i miei diritti e la mia persona. Mi dispiace che questa cosa abbia creato un grande caos. Mi reputo una persona corretta e rispettosa degli altri”.

Alessia si collega con la Palapa per salutare i naufraghi e l’inviato Stefano De Martino. Scoperto dai naufraghi, il “disturbatore” che avrebbe dovuto vivere nascosto nella giungla, Simone Barbato andrà subito in nomination. Lui però commenta: “Qualcuno ha fatto la spia“. Si passa a parlare delle nominate della settimana, Nadia, Francesca e Rosa che hanno trascorso una settimana turbolenta e piena di veleni. Nadia accusa il gruppo di Rosa, Marco, Francesco e Paola di essersi isolati: “I quattro dell’orsa maggiore non hanno fatto nulla per creare una conversazione“. Rosa risponde: “Lei non si è mai avvicinata a me. Non ha senso rigirare in questo modo la frittata“. Nuova lite tra Cecilia e Francesca. La prima ha definito l’altra “fenomeno da baraccone”. Mara, infastidita dal commento, fa notare che “invece di dimostrare solidarietà femminile vi prendete a brutte parole: non è bello!”.

La prova ricompensa e l’eliminata della terza serata!

La prova ricompensa è stata spiegata da Stefano: “Ci siamo ispirati al bingo, il gioco tipico dell’Honduras“. Come ricompensa c’è del cibo. C’è un tabellone con delle figure: nella prima parte 14 naufraghi dovranno andare in mare per prendere delle tessere e posizionarle nel tabellone; nella seconda parte 3 naufraghi avranno tanti cocchi quante le tessere prese e con i cocchi dovranno colpire le tessere e romperle usando una fionda (ogni tessera rappresenta un piatto diverso). Amaurys si rivela vero eroe della serata: è riuscito a rompere ben 9 tessere. I naufraghi possono mangiare!

Chiuso il televoto, è stato il momento dell’eliminazione: Francesca e Rosa salve, Nadia ha dovuto abbandonare il reality.

I Peor e i Mejor ed i nominati della settimana!

È stata poi la volta della prova per scegliere il Mejor e il Peor: Giucas ultimo nel percorso ad ostacoli, Paola ha trionfato nel problema di logica. Si sono formate poi le squadre: insieme a Paola, sull’Isola del Mejor ci saranno Rosa, Filippo, Marco, Jonathan, Francesca e Craig. Sull’Isola del Peor avremo Giucas, Amaurys, Gaspare, Alessia, Bianca, Elena, Franco, Cecilia e Simone. Infine le nomination: a rischio eliminazione Cecilia (scelta dal gruppo), Simone (di diritto, perché è stato scoperto) e Alessia (scelta da Paola). La messa in onda, a partire dalla prossima settimana, sarà spostata dal lunedì al martedì. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

