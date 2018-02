Francesco Monte ha deciso di abbandonare il reality Isola dei Famosi. Lundedi, 5 febbraio 2018, è stata trasmessa la terza puntata in diretta su Canale 5, del reality show “Isola dei Famosi“. La conduttrice, Alessia Marcuzzi, ha annunciato l’abbandono di Francesco Monte, dovuto alle accuse della scorsa puntata da parte di Eva Henger circa il presunto uso di sostanze stupefacenti.

Isola dei Famosi: l’abbandono di Francesco Monte.

Francesco Monte, comunica il suo ritiro dal reality lasciando un videomessaggio, nel quale ha spiegato di voler rientrare in Italia: “per affrontare la cosa in maniera diversa e tutelare i miei diritti e la mia persona […] Dall’altra parte ci sarà la mia famiglia che sarà preoccupata”. La conduttrice, Alessia Marcuzzi, ha dichiarato: “Abbiamo fatto tutte le verifiche del caso, abbiamo constatato solo quello che è stato ripreso dalle telecamere. Dalle immagini che noi abbiamo non abbiamo nessuna prova”.

La verità di Eva Henger.

In studio, Eva Henger e la Marcuzzi le ha spiegato che Francesco Monte ha deciso di ritornare in Italia per potersi difendere. L’attrice ha replicato: “Ha fatto bene. Non bisognava fare quello che ha fatto lui”. Eva poi racconta che arrivando in albergo prima della partenza per l’isola: “è arrivata una persona con la marijuana, Francesco Monte l’ha presa davanti a tutti noi […] Il giorno dopo abbiamo raggiunto la villa con un pulmino: in Honduras ci sono state le elezioni e c’è un clima di rivolta, ogni 200 metri c’è la polizia che perquisisce le macchine”.

Mara Venier, chiede alla Henger se rifarebbe quel che ha fatto, e lei ha replicato che forse eviterebbe viste le ripercussioni che questa storia sta avendo sui suoi cari. Sia Mara che Alessia le contestano i tempi della 'denuncia', avvenuta solo in seguito alla sua nomination, e la Henger ha risposto: "Non ero pronta a interrompere una prima puntata in cui non c'era modo di parlare, c'erano tempi stretti".

