Sipario levato sulla 68ª edizione del Festival di Sanremo: questa sera, martedì 6 febbraio 2018, va in scena la prima serata della nostra più grande kermesse musicale. L’appuntamento è alle 20:35 su Rai Uno. Conduce Claudio Baglioni, affiancato da Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino.

Festival di Sanremo 2018, 68ª edizione, la scaletta della prima serata: Tutti e venti i big!

La scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2018 prevede l’esibizione di tutti i 20 cantanti in gara nella categoria Campioni e la prima tornata di votazioni con i tre diversi metodi: pubblico con televoto, giuria demoscopica e giuria della sala stampa. Ecco gli artisti con le loro canzoni: Le Vibrazioni (“Così sbagliato”), Ermal Meta e Fabrizio Moro (“Non mi avete fatto niente”), Nina Zilli (“Senza appartenere”), Diodato e Roy Paci (“Adesso”), Luca Barbarossa (“Passame er sale”), Noemi (“Non smettere mai di cercarmi”), Lo Stato Sociale (“Una vita in vacanza”), Roby Facchinetti e Riccardo Fogli (“Il segreto del tempo”), The Kolors (“Frida – Mai mai mai”), Annalisa (“Il mondo prima di te”), Renzo Rubino (“Custodire”), Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico (“Imparare ad amarsi”), Giovanni Caccamo (“Eterno”), Mario Biondi (“Rivederti”), Ron (“Almeno pensami”), Decibel (“Lettera dal duca”), , Red Canzian (“Ognuno ha il suo racconto”) Max Gazzè (“La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”), Enzo Avitabile e Peppe Servillo (“Il coraggio di ogni giorno”) ed Elio e Le Storie Tese (“Arrivedorci”).

Festival di Sanremo 2018, 68ª edizione, la diretta tv della prima serata: Baglioni Sagrestano del rito musicale!

Claudio Baglioni, il direttore artistico e presentatore – che si è definito sagrestano del rito musicale – ha portato con se molte innovazioni che hanno rivuluzionato il Festival come le mancate eliminazioni con la gara in corso, canzoni mediamente più lunghe, anche quattro minuti, e ospiti internazionali che omaggeranno la nostra tradizione. Tutti ingredienti insomma che, sulla carta, dovrebbero partorire un buon festival. Vediamo insieme la diretta momento per momento…

20:45 – Inizia la 68^ edizione del Festival di Sanremo! Si parte subito con un finto battibecco tra Fiorello e Claudio Baglioni. Il comico siciliano è il primo a salire sul palco! C’è subito un imprevisto! Un uomo sul palco che chiede di parlare col Procuratore della Repubblica e col sindaco di Sanremo viene portato via dai tecnici. Fiorello legge il messaggio WhatsApp inviatogli da Baglioni per convincerlo a partecipare al Festival

© RIPRODUZIONE RISERVATA