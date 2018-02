I nomi dei cantanti in gara, i super ospiti e il programma della prima serata della 68° edizione del Festival di Sanremo. Martedi, 6 febbraio 2018, su Rai 1 dalle ore 20.35 andrà in onda la prima puntata della 68° edizione del Festival di Sanremo, condotto da Claudio Baglioni, con Michelle Hunzinker e Pierfrancesco Favino. La kermesse canora durerà cinque serate, ovvero da martedi 6 a sabato 10 febbraio 2018. Gli artisti in gara sono 20 e tutti canteranno le loro canzoni inedite nel corso della prima serata del Festival di Sanremo.

Sanremo 2018: i 20 cantanti in gara.

I nomi dei venti cantanti in gara che si esibiranno al Festival di Sanremo nella categoria “campioni” con i relativi brani. In gara vi sarà Annalisa in gara con il brano “Il mondo prima di te“, poi i Decibel con il brano Lettera dal Duca, ancora i Diodato e Roy Paci con “Adesso”. Ci saranno Elio e le Storie Tese che si esibirerrano con il brano “Arrivedorci“, Enzo Avitabile e Peppe Servillo in gara con il brano “Il coraggio di ogni giorno“, Ermal Meta e Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente” e Giovanni Caccamo con il brano “Eterno“. Ancora Le Vibrazioni in gara con il brano “Così sbagliato“, Lo Stato Sociale con “Una vita in vacanza” e “Luca Barbarossa con “Passame er sale“.

Poi ci sarà in gara Mario Biondi con il brano “Rivederti“, Max Gazzè con “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno” e Nina Zilli correrà con il brano”Senza appartenere“. Poi, ancora Noemi in gara con “Non smettere mai di cercarmi“, Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico con il brano “Imparare ad amarsi” e poi i Red Canzian con “Ognuno ha il suo racconto”. Infine, Renzo Rubino in gara con “Custodire”, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con il brano “Il segreto del tempo”, poi in gara ci sarà Ron con il brano “Almeno pensami” e The Kolors con Frida (mai, mai, mai).

Sanremo 2018: gli ospiti della prima serata.

Durante la prima serata del Festival di Sanremo, vi sarà come ospite il comico e conduttore Fiorello, la cantante Laura Pausini e il regista Gabriele Muccino con il cast del suo ultimo film “A casa tutti bene”: Stefania Sandrelli, Sabrina Impacciatore, Stefano Accorsi, Valeria Solarino, Massimo Ghini, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Elena Cucci, Giulia Michelini, Gian Marco Tognazzi, Ivano Marescotti e Giampaolo Morelli e Pierfrancesco Favino nella doppia veste di “attore” e “conduttore” del Festival 2018.

