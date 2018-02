Sanremo 2018, le ultime novità. A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2018, Laura Pausini ha fatto sapere di essere malata e di non essere certa al momento di poter partecipare al Festival di Sanremo 2018 che prende il via questa sera. Ai fans che attendono il suo ingresso sul palco dell’Ariston la cantante ha scritto su Facebook: “Ciao a tutti, purtroppo devo informarvi che ho una laringite acuta con febbre molto alta. Sto facendo tutto il possibile per rimettermi in sesto e per salvare la mia partecipazione al Festival di Sanremo. Farò il possibile ma non dipende da me”.

Il messaggio di Laura Pausini ai fans alla vigilia dell’inizio di Sanremo 2018.

Si è detta profondamente dispiaciuta anche perché quello del Festival è un evento al quale si sente molto legata. “Chi mi conosce sa quanto tengo a quel palco e quanto sono grata alla gente che da lì ha iniziato a sentire la mia voce”, ha proseguito nel post pubblicato sul social. Ringraziando il direttore artistico del Festival che l’ha voluta come super ospite nella serata di apertura, ha concluso con un pensiero per i tanti ammiratori delle sue canzoni e ha detto: “Ringrazio i miei fans che sono in viaggio per Sanremo a cui purtroppo non posso dare alcuna certezza per il momento, e di questo mi spiace moltissimo“.

Il post di Laura Pausini su Facebook.

