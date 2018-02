Francesco Monte abbandona L’Isola dei Famosi 2018. Nella terza puntata in onda ieri sera, Alessia Marcuzzi ha aperto la serata lanciando il confessionale in cui Francesco Monte ha annunciato la decisione di abbandonare il reality, dopo le accuse di Eva Henger, che gli aveva duramente contestato di aver consumato marijuana nei giorni di reclusione in hotel, prima dell’inizio del programma. “A malincuore abbandono l’Isola per tutelare la mia persona e i miei diritti“, ha detto sconsolato il concorrente tarantino. “L’Isola è guardata da ragazzi della mia età e anche più piccoli, io mi reputo una persona corretta. Mi dispiace che questa situazione abbia creato un grande caos. Le persone che mi vogliono bene saranno preoccupate, come d’altronde lo sono io”, ha concluso. Monte è già in viaggio per l’Italia.

Teresanna Pugliese attacca Monte a Domenica Live!

Intanto, pochi giorni fa a Domenica Live era arrivato anche l’affondo della sua ex Teresanna Pugliese. Dopo le dichiarazioni pubblicate sui social in cui ha preso posizione su quanto sarebbe accaduto all’Isola dei Famosi, domenica Teresanna Pugliese si è seduta nel salotto di Barbara D’Urso a ‘Domenica Live‘ tornando sull’argomento e commentando anche la storia d’amore del suo ex con Paola Di Benedetto.”Paola non è per niente presa da Francesco. E’ molto calcolatrice. Francesco ha cercato con affanno una nuova situazione sentimentale“, ha dichiarato l’ex di ‘Uomini e Donne’ e ha aggiunto: “Ma lui non è il sedotto e abbandonato del caso. Penso sia business. E Francesco è complice”.

Teresanna prende posizione sulle accuse per droga mosse a Monte all’Isola dei Famosi 2018.

Teresanna ha tenuto a precisare di non avere alcun rancore nei confronti dell'ex tronista e ha detto: "Tutto il resto sono vostre fantasie", anche se poi, con un commento diretto non solo al suo ex fidanzato ma anche a Cecilia Rodriguez, ha concluso: "Ma sì, tanto che ce frega, chiudiamoci negli armadi e fumiamo marijuana". Proprio sulla vicenda sollevata dalle accuse della Henger nei confronti di Francesco Monte, la Pugliese ha commentato: "È droga, leggera o pesante che sia. Non si può far passare il messaggio che la canna sia normalità, a casa mia non lo è. Che messaggio date a casa facendo passare il fatto che in alcuni stati sia legale? Ai ragazzini facciamo capire che tutto si può fare. Di cattivi esempi ce ne sono molti in televisione ultimamente".

