Anticipazione nuova puntata trono classico di Uomini e Donne. Oggi 6 febbraio 2018 andrà in onda su Canale 5 alle 14:45 nuova puntata di Uomini e Donne. Nella puntata di ieri, lunedì 5 febbraio 2018, del trono classico, è andata in onda l’attesa scelta di Paolo Crivellin. Il tronista aveva trascorso del tempo in villa con le sue due corteggiatrici rimaste, Angela e Marianna. Paolo alla fine ha fatto la sua scelta ed ha deciso di uscire dal programma con Angela. Scopriamo cosa accadrà durante la puntata del trono classico che andrà in onda oggi 6 febbraio 2018.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico: puntata 6 febbraio 2018.

La puntata inizia con la discussione di Lorenzo e Francesco, per un video su Instagram di quest’ultimo rivolto al rivale. Dopo la scorsa puntata Lorenzo è andato a trovare Nilifar in studio per chiarirsi con lei dopo la sua decisione di non uscire più con lui nelle esterne. Il corteggiatore in studio spiega meglio la sua indignazione. Poi viene mostrata l’esterna di Sara e Lorenzo, lui è emozionato, Nilufar in studio non la prende affatto bene. Poi parte esterna di Sara e Nicolò, e dopo esterna di Nilufar con Nicolò. Sara confessa che Nicolò la prende di testa, Emanuele e Luigi la prendono male. Poi esterna di Gianluca e Nilufar. Poi si torna nello studio, Gianluca balla con Nilufar. Maria De Filippi ricorda che la partecipazione di Sara a Temptation Island e per lei scende un single con il quale era nel villaggio. Lorenzo vuol sapere come mai Sara l’abbia fatto chiamare dalla redazione e la tronista spiega di volerlo conoscere meglio.

