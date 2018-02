Uomini e Donne: Angela Caloisi ha detto sì a Paolo Crivellin, delusione per Marianna Acierno. Ieri, lunedì 5 febbraio 2018, è stata trasmessa su Canale 5, la puntata speciale del Trono classico di Uomini e Donne, dedicata alla scelta di Paolo Crivellin. Il tronista torinese, ha iniziato il suo percorso ad Uomini e Donne nel settembre scorso, e finalmente ieri ha fatto la sua scelta.

Uomini e donne: Paolo Crivellin ha scelto Angela Caloisi.

Paolo Crivellin, ha trascorso il weekend con entrambi le corteggiatrici, Angela e Marianna. La villa è stata suddivisa in tre spazi per ciascuno e Paolo ha potuto trascorrere del tempo singolarmente con una mentre l’altra poteva osservarli da un’altra area della villa. Però è stata data la possibiltà di oscurare alcuni momenti all’insaputa dell’altra rivale, questo, evidentemente, per creare un po’ di suspance sulla preferenza finale di Paolo. Durante i giorni passati con le corteggiatrici, Paolo è sembrato fin da subito più intimo con Angela con la quale ha passato anche dei momenti passionali.

La prima con la quale Paolo ha parlato è Marianna, che riceve una delusione appena apprende di non essere lei la scelta. Marianna ha dichiarato dopo aver ascoltato le parole di Paolo: “Io lo capisco, me l’aspettavo. Il problema è che nonostante me l’aspettassi in fondo pensavo e speravo che fossi un po’ più coraggioso, perchè io mi auguro di sbagliarmi però penso che ci siano un milioni di ragioni per cui oggi tu stia facendo questa scelta. Penso però che ci sia un’unica ragione per la quale non avresti dovuto fare questa scelta. Potevi gestirla in maniera diversa“.

Paolo, ha finalmente fatto la sue scelta, dichiarando ad Angela la voglia di vivere una storia con lei, con queste parole: “Certe cose, come mi hai sempre insegnato tu, sono più facili da vivere che da spiegare e io voglio provarci davvero e lo voglio fare con te!“.

