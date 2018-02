Il look di Caterina Balivo per la puntata di Detto Fatto di oggi, 7 febbraio 2018. Detto Fatto torna oggi, mercoledì 7 febbraio 2018, con una nuova puntata in diretta per commentare con i telespettatori e con tanti ospiti il Festival di Saremo iniziato ieri sera. Ospiti del giorno sono Grazia Di Michele, Attilio Fontana, Jacopo Tonelli e Diana De Marsanich. Anche Giovanni Ciacci ha commentato il Festival di Sanremo, a partire dai look delle cantanti in gara. Annalisa ha indossato un abito corto nero fresco e sbarazzino con profonda scollatura a V ma Ciacci trova che i gioielli erano fuori luogo e che la scarpa non le donasse. Voto 3.

Ornella Vanoni ha indossato un’abito bianco con originale scollatura ma a Giovanni questo look non convince. Voto 5. Noemi ha scelto una tuta di velluto nera, voto 6. Nina Zilli è salita sul palco con un vestito simile ad un outfit da sposa. Voto 2. Anche un utente è stato dello stesso parere di Giovanni, e sui social ha scritto: “Quando devi sposarti alle 00.20 ma devi cantare a Sanremo alle 00.15”.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 7 febbraio 2018: tagli capelli, moda, costumi di Carnevale ed i commenti sul Festival di Sanremo.

A Detto Fatto sono proposti dei collegamenti in diretta da Sanremo Gianpaolo Gambi intervista alcuni protagonisti del Festival di Sanremo. Giovanni Ciacci ricorda i look delle vincitrici delle Nuove Proposte fino ai primi anni del Duemila. Dopo la pagina dedicata a Sanremo, Caterina Balivo presenta i tutorial della giornata. Fabio De Vivo aiuta un suo giovane ospite a trovare l’outfit adatto: si tratta di un ragazzo che ha vinto, insieme alla sua fidanzata, un biglietto per la finale del Festival. Toni Pellegrino realizza un nuovo tutorial sui tagli di capelli ispirato ad Andrea Delogu per una sua ospite, e viene accompagnato dalla sua immancabile musica. Silvia Nobili, invece, realizza un costume di Carnevale. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA